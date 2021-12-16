Office.Files.Images для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.77 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:163 Кб
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Office.Files.Images скриншот № 1
Office.Files.Images скриншот № 2

Office.Files.Images - небольшая бесплатная утилита, которая будет полезна в том случае, если вам приходится иметь дело с большим количеством документов Office. Программа помогает быстро извлекать картинки из всех документов Office (Excel, Word или PowerPoint), и затем сохранять их в одном каталоге. Умеет работать с любыми форматами MS Office и Open Office, включая docx, xlsx, pptx, ods, ott, и позволяет быстро просматривать все использованные изображения.

Office.Files.Images проверит документы и покажет доступные изображения, после чего можно выбрать просмотр больших, средних или маленьких эскизов, а также просмотреть список с подробными сведениями о картинках. Присутствует возможность сохранить отдельные изображения или экспортировать их все сразу, скопировать их в буфер обмена, чтобы вставить их в отдельный проект. Присутствует интеграция функций программы в контекстное меню файлов.

Основные функции Office.Files.Images Tool

  • Поддержка всех новых документов Office.
  • Выбор фильтров файлов и изображений.
  • Возможность опционально добавить в MS Explorer.
  • Поддержка Drag & Drop.
  • Поддержка большинства форматов изображений в предварительном просмотре.
  • Низкое потребление системных ресурсов.
  • Портативность.
  • Мультиязычность.
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