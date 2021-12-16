Office.Files.Images - небольшая бесплатная утилита, которая будет полезна в том случае, если вам приходится иметь дело с большим количеством документов Office. Программа помогает быстро извлекать картинки из всех документов Office (Excel, Word или PowerPoint), и затем сохранять их в одном каталоге. Умеет работать с любыми форматами MS Office и Open Office, включая docx, xlsx, pptx, ods, ott, и позволяет быстро просматривать все использованные изображения.

Office.Files.Images проверит документы и покажет доступные изображения, после чего можно выбрать просмотр больших, средних или маленьких эскизов, а также просмотреть список с подробными сведениями о картинках. Присутствует возможность сохранить отдельные изображения или экспортировать их все сразу, скопировать их в буфер обмена, чтобы вставить их в отдельный проект. Присутствует интеграция функций программы в контекстное меню файлов.

Основные функции Office.Files.Images Tool