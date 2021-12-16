Office.Files.Images для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.77 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|163 Кб
|СКАЧАТЬ
Office.Files.Images - небольшая бесплатная утилита, которая будет полезна в том случае, если вам приходится иметь дело с большим количеством документов Office. Программа помогает быстро извлекать картинки из всех документов Office (Excel, Word или PowerPoint), и затем сохранять их в одном каталоге. Умеет работать с любыми форматами MS Office и Open Office, включая docx, xlsx, pptx, ods, ott, и позволяет быстро просматривать все использованные изображения.
Office.Files.Images проверит документы и покажет доступные изображения, после чего можно выбрать просмотр больших, средних или маленьких эскизов, а также просмотреть список с подробными сведениями о картинках. Присутствует возможность сохранить отдельные изображения или экспортировать их все сразу, скопировать их в буфер обмена, чтобы вставить их в отдельный проект. Присутствует интеграция функций программы в контекстное меню файлов.
Основные функции Office.Files.Images Tool
- Поддержка всех новых документов Office.
- Выбор фильтров файлов и изображений.
- Возможность опционально добавить в MS Explorer.
- Поддержка Drag & Drop.
- Поддержка большинства форматов изображений в предварительном просмотре.
- Низкое потребление системных ресурсов.
- Портативность.
- Мультиязычность.
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Отзывы о программе Office.Files.Images
Admin
Отзывов о программе Office.Files.Images 1.77 пока нет, можете добавить...