3DP Chip - простая в использовании программа, которая автоматически определит и отобразит информацию о процессоре, материнской плате, видеокарте и звуковой карте и прочем оборудовании, установленном на вашем компьютере.

Присутствует возможность одним щелчком мыши скопировать эту информацию в буфер обмена для последующего использования (например, для публикации на форуме или поиска информации в интернете). Если у вас есть рабочее подключение к Интернету, вы можете загрузить последние версии драйверов для всех этих компонентов.

Кроме того имеется функция резервного копирования и восстановления драйверов, что может быть полезно при переустановке операционной системы.