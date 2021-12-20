3DP Chip для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:21.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,47 Мб
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3DP Chip скриншот № 1

3DP Chip - простая в использовании программа, которая автоматически определит и отобразит информацию о процессоре, материнской плате, видеокарте и звуковой карте и прочем оборудовании, установленном на вашем компьютере.

Присутствует возможность одним щелчком мыши скопировать эту информацию в буфер обмена для последующего использования (например, для публикации на форуме или поиска информации в интернете). Если у вас есть рабочее подключение к Интернету, вы можете загрузить последние версии драйверов для всех этих компонентов.

Кроме того имеется функция резервного копирования и восстановления драйверов, что может быть полезно при переустановке операционной системы.

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