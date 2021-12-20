3DP Chip для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|3DP
|Категория:
|Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,47 Мб
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3DP Chip - простая в использовании программа, которая автоматически определит и отобразит информацию о процессоре, материнской плате, видеокарте и звуковой карте и прочем оборудовании, установленном на вашем компьютере.
Присутствует возможность одним щелчком мыши скопировать эту информацию в буфер обмена для последующего использования (например, для публикации на форуме или поиска информации в интернете). Если у вас есть рабочее подключение к Интернету, вы можете загрузить последние версии драйверов для всех этих компонентов.
Кроме того имеется функция резервного копирования и восстановления драйверов, что может быть полезно при переустановке операционной системы.
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