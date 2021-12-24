Автотека для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Autoteka
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,2 Мб
|СКАЧАТЬ
Автотека - мобильное приложение, позволяющее осуществлять проверки по крупным государственным и частным базам данных, благодаря чему можно легко узнать историю авто. Пользоваться программой очень просто: достаточно указать ВИН или госномер машины, после чего вы получите отчёт о её состоянии.
Основные возможности программы Автотека:
- Участие в ДТП и что было повреждено.
- Регистрационные ограничения, запреты и аресты, неоплаченные штрафы или налоги.
- Числится ли автомобиль в угоне и разыскивают ли его после ДТП.
- Данные о залоге.
- Проверка пробега.
- История ТО и проверка, действителен ли последний из них.
- Проверка, были ли у авто лицензии на работу в такси, в базах данных всех регионов России.
- Работа в каршеринге.
- Участие в аварийных аукционах.
- Стоимость ремонтов.
- История размещений на Авито. В отчёт попадут предыдущие объявления о продаже авто, старые цены и фото.
- Проверка по VIN поможет узнать, сколько у авто было собственников и в каких регионах.
- Регистрация на юрлицо.
- Сведения о ввозе из-за границы.
- Полис ОСАГО.
- Расшифровка VIN (ВИН).
- История эксплуатации.
- Результаты выездной диагностики.
- Заказ выездной диагностики.
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...
Рэй.Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД – приложение проинформирует водителя за какое нарушение...
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД 4.5.2
Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД – поможет выучить Правила дорожного движения и...
Бесплатное и надежное приложение для проверки и оплаты штрафов ГИБДД онлайн....
Полезное приложение для автовладельцев, которое предоставляет широкие возможности для...
Полезное для автовладельцев Android-приложение, которое предназначено для диагностики...
Отзывы о программе Автотека
Admin
Отзывов о программе Автотека 4.4.2 пока нет, можете добавить...