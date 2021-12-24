Автотека - мобильное приложение, позволяющее осуществлять проверки по крупным государственным и частным базам данных, благодаря чему можно легко узнать историю авто. Пользоваться программой очень просто: достаточно указать ВИН или госномер машины, после чего вы получите отчёт о её состоянии.

Основные возможности программы Автотека: