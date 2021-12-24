Автотека для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
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Размер:9,2 Мб
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Автотека - мобильное приложение, позволяющее осуществлять проверки по крупным государственным и частным базам данных, благодаря чему можно легко узнать историю авто. Пользоваться программой очень просто: достаточно указать ВИН или госномер машины, после чего вы получите отчёт о её состоянии.

Основные возможности программы Автотека:

  • Участие в ДТП и что было повреждено.
  • Регистрационные ограничения, запреты и аресты, неоплаченные штрафы или налоги.
  • Числится ли автомобиль в угоне и разыскивают ли его после ДТП.
  • Данные о залоге.
  • Проверка пробега.
  • История ТО и проверка, действителен ли последний из них.
  • Проверка, были ли у авто лицензии на работу в такси, в базах данных всех регионов России.
  • Работа в каршеринге.
  • Участие в аварийных аукционах.
  • Стоимость ремонтов.
  • История размещений на Авито. В отчёт попадут предыдущие объявления о продаже авто, старые цены и фото.
  • Проверка по VIN поможет узнать, сколько у авто было собственников и в каких регионах.
  • Регистрация на юрлицо.
  • Сведения о ввозе из-за границы.
  • Полис ОСАГО.
  • Расшифровка VIN (ВИН).
  • История эксплуатации.
  • Результаты выездной диагностики.
  • Заказ выездной диагностики.
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