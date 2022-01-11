FastRawViewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1499,00 руб.
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.2.1891 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LibRaw, LLC
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|32,61 Мб
|СКАЧАТЬ
FastRawViewer - специализированная программа, предназначенная для быстрого просмотра, анализа, базовой коррекции, сортировки, отбора для хранения или непосредственной передачи на последующую обработку фотографий в формате RAW.
Особенности FastRawViewer:
- Показ честного RAW вместе с гистограммой.
- Для обработки и вывода изображений используются возможности современных процессоров и видеокарт.
- Поддержка практически всех существующих форматов RAW, включая полученные конвертацией в DNG.
- Возможность быстрого просмотра любых JPEG (в том числе, JPEG, встроенный в RAW, JPEG, снятый в режиме RAW+ JPEG).
- Удобная работа с изображениями, снятыми в режиме RAW+JPEG, два файла воспринимаются как один.
- Чтение файлов непосредственно с любого предложенного носителя (включая карточку памяти камеры).
- Возможность выполнения быстрого визуального и технического анализа кадра.
- Возможность коррекции экспозиции и баланса белого при работе с файлами RAW и сохранения выполненных коррекций в XMP-файле.
- Экономия времени при обработке серий снимков, включая панорамы.
- Поддержка форматов TIFF/BigTIFF, HEIC/HEIF и PNG – c показом гистограммы и EXIF-данных.
- Переименование файлов: как одного, так и группы.
- Одновременный просмотр двух или четырех файлов с синхронизацией увеличения и рассматриваемой области.
- Привычная система выставления меток и рейтингов, в том числе и меток пользователя, для сортировки и выбраковки кадров.
- Передача выбранного кадра на последующую обработку в выбранный пользователем RAW converter.
- Поддержка черно-белых RAW, в том числе для исходно цветных камер.
- Уведомления о поврежденных RAW-файлах.
- Большое количество всевозможных настроек.
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Отзывы о программе FastRawViewer
Admin
Отзывов о программе FastRawViewer 2.0.2.1891 пока нет, можете добавить...