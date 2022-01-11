FastRawViewer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1499,00 руб.
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.2.1891 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:32,61 Мб
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FastRawViewer скриншот № 4

FastRawViewer - специализированная программа, предназначенная для быстрого просмотра, анализа, базовой коррекции, сортировки, отбора для хранения или непосредственной передачи на последующую обработку фотографий в формате RAW.

Особенности FastRawViewer:

  • Показ честного RAW вместе с гистограммой.
  • Для обработки и вывода изображений используются возможности современных процессоров и видеокарт.
  • Поддержка практически всех существующих форматов RAW, включая полученные конвертацией в DNG.
  • Возможность быстрого просмотра любых JPEG (в том числе, JPEG, встроенный в RAW, JPEG, снятый в режиме RAW+ JPEG).
  • Удобная работа с изображениями, снятыми в режиме RAW+JPEG, два файла воспринимаются как один.
  • Чтение файлов непосредственно с любого предложенного носителя (включая карточку памяти камеры).
  • Возможность выполнения быстрого визуального и технического анализа кадра.
  • Возможность коррекции экспозиции и баланса белого при работе с файлами RAW и сохранения выполненных коррекций в XMP-файле.
  • Экономия времени при обработке серий снимков, включая панорамы.
  • Поддержка форматов TIFF/BigTIFF, HEIC/HEIF и PNG – c показом гистограммы и EXIF-данных.
  • Переименование файлов: как одного, так и группы.
  • Одновременный просмотр двух или четырех файлов с синхронизацией увеличения и рассматриваемой области.
  • Привычная система выставления меток и рейтингов, в том числе и меток пользователя, для сортировки и выбраковки кадров.
  • Передача выбранного кадра на последующую обработку в выбранный пользователем RAW converter.
  • Поддержка черно-белых RAW, в том числе для исходно цветных камер.
  • Уведомления о поврежденных RAW-файлах.
  • Большое количество всевозможных настроек.
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