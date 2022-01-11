RadioMaximus для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 19.00$
Ограничение:14 дней
Версия:2.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19,53 Мб
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RadioMaximus - отличное интернет радио с огромнейшей базой радиостанций со всего мира. На выбор предлагается тысячи станций различных направленности, сетей и жанров. Вы можете создать собственный список избранных станций. Также присутствует возможность записи отдельных песен в формате MP3, OGG, AAC. Доступен широкий выбор пользовательских настроек.

Особенности программы RadioMaximus:

  • Постоянно обновляемая база данных радиостанций.
  • Возможность записи отдельных песен в формате MP3, OGG, AAC и т.д.
  • Прослушивание и запись нескольких станций одновременно.
  • Быстрый и удобный поиск по континентам, по жанрам, по странам.
  • При желании и поддержке радиостанции эфир можно разделять на отдельные композиции.
  • Графический эквалайзер.
  • Автоматическая проверка на обновление программы и станций.
  • Создание раздела избранных станций по группам.
  • Таймер на выключение.
  • Поддержка работы через прокси.
  • Возможность создать расписание для автоматической записи.
  • Возможность сохранять песни в качестве закладок.
  • Отображение логотипов станций.
  • Доступна портативная установка (выберите портативный вариант во время установки).
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