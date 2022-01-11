RadioMaximus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 19.00$
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|2.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Raimersoft
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19,53 Мб
|СКАЧАТЬ
RadioMaximus - отличное интернет радио с огромнейшей базой радиостанций со всего мира. На выбор предлагается тысячи станций различных направленности, сетей и жанров. Вы можете создать собственный список избранных станций. Также присутствует возможность записи отдельных песен в формате MP3, OGG, AAC. Доступен широкий выбор пользовательских настроек.
Особенности программы RadioMaximus:
- Постоянно обновляемая база данных радиостанций.
- Возможность записи отдельных песен в формате MP3, OGG, AAC и т.д.
- Прослушивание и запись нескольких станций одновременно.
- Быстрый и удобный поиск по континентам, по жанрам, по странам.
- При желании и поддержке радиостанции эфир можно разделять на отдельные композиции.
- Графический эквалайзер.
- Автоматическая проверка на обновление программы и станций.
- Создание раздела избранных станций по группам.
- Таймер на выключение.
- Поддержка работы через прокси.
- Возможность создать расписание для автоматической записи.
- Возможность сохранять песни в качестве закладок.
- Отображение логотипов станций.
- Доступна портативная установка (выберите портативный вариант во время установки).
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Отзывы о программе RadioMaximus
Admin
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