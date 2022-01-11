RadioMaximus - отличное интернет радио с огромнейшей базой радиостанций со всего мира. На выбор предлагается тысячи станций различных направленности, сетей и жанров. Вы можете создать собственный список избранных станций. Также присутствует возможность записи отдельных песен в формате MP3, OGG, AAC. Доступен широкий выбор пользовательских настроек.

Особенности программы RadioMaximus: