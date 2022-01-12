Pionex - Crypto Trading Bot для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.04 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Китайский, Корейский
|Разработчик:
|Pionex PTE. LTD
|Категория:
|Боты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|71,58 Мб
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Pionex - бесплатная версия приложения позволяет работать с 16 ботами, старт и конец работы которых можно очень гибко настраивать. Бот позволяет вам безопасно и автоматически торговать такими монетами, как Биткоин, Эфириум, Dogecoin и тд. Pionex является одним из крупнейших брокеров Binance и одним из крупнейших маркет-мейкеров Huobi в Мире.
Небошой перечень наиболее часто выполняемых операций бота Pionex:
- 16 Бесплатных Торговых Ботов, Торговый бот Grid, бот Infinity Grid и арбитражный бот спотовых фьючерсов, бот Smart Trade, бот DCA
- работа с монетами Биткоин (BTC), Эфириум (ETH), Лайткоин (LTC), Догкоин (DOGE), Uinswap (UNI) и более 250 монетами доступными на Pionex.
Криптовалюта в вашем кошельке Pionex надежно хранится в Binance и Huobi Global, которые обладают первоклассным уровнем безопасности. И ваша учетная запись также защищена с помощью проверки электронной почты, двуфакторной авторизации от Google, личного кода доступа и белого списка вывода средств.
Pionex - восходящая звезда, предоставляющая 13 торговых инструментов и приобретающая множество пользователей каждый год, в 2021 году становится популярной с объемом торгов 5 миллиардов долларов США в месяц.
Независимо от того, новичек Вы или эксперт, вы сможете найти все торговые стратегии, необходимые для торговли криптой на Pionex.
- Одна из самых перспективных криптовалютных бирж (дают 50$ при регистрации)
- На данный момент самая надежная и популярная криптовалютная биржа
- Добавлена функция ценового диапазона для бота Мартингейла, и он перестанет работать, когда цена выйдет за пределы диапазона
- Добавлена норма прибыли на странице сведений о транзакциях Мартингейла
- Улучшены иконки структурированных продуктов на странице статистики
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