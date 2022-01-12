Pionex - бесплатная версия приложения позволяет работать с 16 ботами, старт и конец работы которых можно очень гибко настраивать. Бот позволяет вам безопасно и автоматически торговать такими монетами, как Биткоин, Эфириум, Dogecoin и тд. Pionex является одним из крупнейших брокеров Binance и одним из крупнейших маркет-мейкеров Huobi в Мире.

Небошой перечень наиболее часто выполняемых операций бота Pionex:

16 Бесплатных Торговых Ботов, Торговый бот Grid, бот Infinity Grid и арбитражный бот спотовых фьючерсов, бот Smart Trade, бот DCA

работа с монетами Биткоин (BTC), Эфириум (ETH), Лайткоин (LTC), Догкоин (DOGE), Uinswap (UNI) и более 250 монетами доступными на Pionex.

Криптовалюта в вашем кошельке Pionex надежно хранится в Binance и Huobi Global, которые обладают первоклассным уровнем безопасности. И ваша учетная запись также защищена с помощью проверки электронной почты, двуфакторной авторизации от Google, личного кода доступа и белого списка вывода средств.



Pionex - восходящая звезда, предоставляющая 13 торговых инструментов и приобретающая множество пользователей каждый год, в 2021 году становится популярной с объемом торгов 5 миллиардов долларов США в месяц.



Независимо от того, новичек Вы или эксперт, вы сможете найти все торговые стратегии, необходимые для торговли криптой на Pionex.