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Pionex - Crypto Trading Bot для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.04 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Китайский, Корейский
Разработчик:
Категория:Боты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:71,58 Мб
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Pionex - бесплатная версия приложения позволяет работать с 16 ботами, старт и конец работы которых можно очень гибко настраивать. Бот позволяет вам безопасно и автоматически торговать такими монетами, как Биткоин, Эфириум, Dogecoin и тд. Pionex является одним из крупнейших брокеров Binance и одним из крупнейших маркет-мейкеров Huobi в Мире.

Небошой перечень наиболее часто выполняемых операций бота Pionex:

  • 16 Бесплатных Торговых Ботов, Торговый бот Grid, бот Infinity Grid и арбитражный бот спотовых фьючерсов, бот Smart Trade, бот DCA
  • работа с монетами Биткоин (BTC), Эфириум (ETH), Лайткоин (LTC), Догкоин (DOGE), Uinswap (UNI) и более 250 монетами доступными на Pionex.

Криптовалюта в вашем кошельке Pionex надежно хранится в Binance и Huobi Global, которые обладают первоклассным уровнем безопасности. И ваша учетная запись также защищена с помощью проверки электронной почты, двуфакторной авторизации от Google, личного кода доступа и белого списка вывода средств.


Pionex - восходящая звезда, предоставляющая 13 торговых инструментов и приобретающая множество пользователей каждый год, в 2021 году становится популярной с объемом торгов 5 миллиардов долларов США в месяц.


Независимо от того, новичек Вы или эксперт, вы сможете найти все торговые стратегии, необходимые для торговли криптой на Pionex. 

Что нового в Pionex - Crypto Trading Bot 2.6.04?
  • Добавлена функция ценового диапазона для бота Мартингейла, и он перестанет работать, когда цена выйдет за пределы диапазона
  • Добавлена норма прибыли на странице сведений о транзакциях Мартингейла
  • Улучшены иконки структурированных продуктов на странице статистики

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