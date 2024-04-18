Криптобот для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|84.0-0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cindicator
|Категория:
|Боты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|50.29 Мб
|СКАЧАТЬ
Криптобот - ваш надежный помощник в мире криптовалютного трейдинга. Это инновационное приложение, оснащенное передовым ботом и искусственным интеллектом, предлагает удобство и эффективность в управлении вашим криптовалютным портфелем.
Основные возможности приложения Криптобот:
- Автоматизированный трейдинг: Наш бот криптовалюты обеспечивает непрерывную торговую активность 24/7 от вашего имени, минимизируя ваши риски и максимизируя прибыль.
- Трейдинговые стратегии: Приложение предлагает 3 различные торговые стратегии, каждая из которых нацелена на доминирование в различных рыночных условиях, включая фиксированный доход, рыночно-нейтральную стратегию с постоянной производительностью и стратегию только долгосрочных позиций.
- Удобство использования: Криптобот подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, предоставляя простую и безопасную платформу для трейдинга криптовалютами.
- Доверие и надежность: Stoic был отмечен в таких авторитетных изданиях, как Bloomberg, Nasdaq и Fidelity Investments, обеспечивая проверенный опыт управления криптовалютными активами.
- Безопасность и удобство: Ваши средства никогда не покидают ваш аккаунт на бирже, а вывод средств доступен в любое время без штрафных комиссий.
- Широкий выбор функций: Криптобот предлагает широкий спектр функций, включая регулярное балансирование, выполнение ордеров, покупку по низкой цене и продажу по высокой.
ТОП-сегодня раздела "Боты"
TapSwap - улучшенный аналог тапалки монет от Solana. Если вы майнили монеты от HERE Wallet (HOT Coin) или от...
Pionex - Crypto Trading Bot 2.6.04
Pionex - популярный криптовалютный бот с многими полезными возможностями для трейдера,...
Отзывы о программе Криптобот
Admin
Отзывов о программе Криптобот 84.0-0 пока нет, можете добавить...