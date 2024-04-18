Криптобот для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:84.0-0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Боты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50.29 Мб
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Криптобот - ваш надежный помощник в мире криптовалютного трейдинга. Это инновационное приложение, оснащенное передовым ботом и искусственным интеллектом, предлагает удобство и эффективность в управлении вашим криптовалютным портфелем.

Основные возможности приложения Криптобот:

  • Автоматизированный трейдинг: Наш бот криптовалюты обеспечивает непрерывную торговую активность 24/7 от вашего имени, минимизируя ваши риски и максимизируя прибыль.
  • Трейдинговые стратегии: Приложение предлагает 3 различные торговые стратегии, каждая из которых нацелена на доминирование в различных рыночных условиях, включая фиксированный доход, рыночно-нейтральную стратегию с постоянной производительностью и стратегию только долгосрочных позиций.
  • Удобство использования: Криптобот подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, предоставляя простую и безопасную платформу для трейдинга криптовалютами.
  • Доверие и надежность: Stoic был отмечен в таких авторитетных изданиях, как Bloomberg, Nasdaq и Fidelity Investments, обеспечивая проверенный опыт управления криптовалютными активами.
  • Безопасность и удобство: Ваши средства никогда не покидают ваш аккаунт на бирже, а вывод средств доступен в любое время без штрафных комиссий.
  • Широкий выбор функций: Криптобот предлагает широкий спектр функций, включая регулярное балансирование, выполнение ордеров, покупку по низкой цене и продажу по высокой.
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