DigiKam - бесплатная программа для работы с большими коллекциями цифровых фотографий, позволяющая искать, импортировать, обрабатывать изображения, редактировать метаданные, организовывать и экспортировать цифровые изображения на Вашем компьютере, а также быстро обмениваться снимками с вашими друзьями.

Основные возможности DigiKam: