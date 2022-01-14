DigiKam для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|DigiKam developers team
|Категории:
|Просмотр - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|108,31 Мб
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DigiKam - бесплатная программа для работы с большими коллекциями цифровых фотографий, позволяющая искать, импортировать, обрабатывать изображения, редактировать метаданные, организовывать и экспортировать цифровые изображения на Вашем компьютере, а также быстро обмениваться снимками с вашими друзьями.
Основные возможности DigiKam:
- Настройка коллекций.
- Импорт фотографий, необработанных файлов и видео.
- Поддержка всех моделей цифровых камер, работающих с Gphoto2.
- Поддержка устройств USB Mass Storage.
- Упорядочивание коллекций.
- Поиск в коллекциях.
- Поддержка нескольких коллекций, размещенных на различных носителях, локальных, съемных или сетевых.
- Просмотр, сравнение и просмотр элементов в коллекциях.
- Постобработка, редактирование, сборка и преобразование фотографий.
- Обмен и публикация фотографий.
- Все коллекции сканируются, чтобы заполнить базу данных наиболее важной информацией, такой как настройки камеры, геолокация, объектив, авторские права, подписи и т.д.
- Каталоги и файлы могут быть проигнорированы во время сканирования.
- База данных может храниться как на локальном, так и на удаленном сервере. Поддерживаются базы данных Sqlite, Mysql и Mariadb.
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