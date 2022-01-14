DigiKam для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Просмотр - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:108,31 Мб
СКАЧАТЬ
DigiKam скриншот № 1
DigiKam скриншот № 2
DigiKam скриншот № 3
DigiKam скриншот № 4

DigiKam - бесплатная программа для работы с большими коллекциями цифровых фотографий, позволяющая искать, импортировать, обрабатывать изображения, редактировать метаданные,  организовывать и экспортировать цифровые изображения на Вашем компьютере, а также быстро обмениваться снимками с вашими друзьями.

Основные возможности DigiKam:

  • Настройка коллекций.
  • Импорт фотографий, необработанных файлов и видео.
  • Поддержка всех моделей цифровых камер, работающих с Gphoto2.
  • Поддержка устройств USB Mass Storage.
  • Упорядочивание коллекций.
  • Поиск в коллекциях.
  • Поддержка нескольких коллекций, размещенных на различных носителях, локальных, съемных или сетевых.
  • Просмотр, сравнение и просмотр элементов в коллекциях.
  • Постобработка, редактирование, сборка и преобразование фотографий.
  • Обмен и публикация фотографий.
  • Все коллекции сканируются, чтобы заполнить базу данных наиболее важной информацией, такой как настройки камеры, геолокация, объектив, авторские права, подписи и т.д.
  • Каталоги и файлы могут быть проигнорированы во время сканирования.
  • База данных может храниться как на локальном, так и на удаленном сервере. Поддерживаются базы данных Sqlite, Mysql и Mariadb.
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

скачать FastStone Image ViewerFastStone Image Viewer 7.5

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...

скачать DjvuReaderDjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...

скачать XnViewXnView 2.50.4

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать Paint.NETPaint.NET 4.3.7

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...

скачать WinDjViewWinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...

скачать Free DWG ViewerFree DWG Viewer 16.2.0.172

Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF....

Отзывы о программе DigiKam

Admin

Отзывов о программе DigiKam 7.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв