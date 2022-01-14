Serviio для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:123,04 Мб
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Serviio - бесплатный медиасервер, который позволяет передавать медиафайлы (музыку, видео или изображения) на устройства различные устройства (например, телевизор, Blu-ray-плеер, Playstation 3, XBox 360, смартфоны, планшеты и т.д.) в подключенной домашней сети.

Поддерживаются профили для конкретных устройств, что позволяет настроить его так, чтобы максимально использовать потенциал устройства и/или минимизировать отсутствие поддержки воспроизведения медиаформатов (посредством транскодирования).

Особенности Serviio:

  • потоковое аудио, видео (SD и HD) и графические файлы в их родном формате или транскодированние в режиме реального времени;
  • потоковая передача контента из онлайн-источников, например, RSS-каналов, потокового аудио/видео, содержимого веб-страниц;
  • включает систему плагинов для поддержки потоковой передачи из нетипичных онлайн-источников;
  • поддержка большинства известных форматов плейлистов;
  • поддержка субтитров;
  • автоматическое обновление медиатеки при добавлении/обновлении/удалении медиафайла или файла метаданных;
  • поддержка изображений с камеры в формате RAW;
  • широкий набор локализованных опций просмотра библиотеки;
  • поддержка различных редактируемых профилей рендеринга;
  • поддержка автоматического определения рендерера и назначения профиля для каждого IP-адреса;
  • извлечение метаданных ваших медиафайлов так, как вы хотите, включая встроенные теги метаданных, локальные файлы метаданных, онлайн источники метаданных (на предпочитаемом языке), XBMC, Swisscenter, MyMovies;
  • поддержка превью видео, обложек CD, постеров DVD и т.д.;
  • сортировка видеофайлов по фильмам и/или сериалам и выделение последних просмотренных эпизодов сериала;
  • интеграция с trakt.tv;
  • поддержка голосового помощника Alexa.
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