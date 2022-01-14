Serviio для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Petr Nejedly
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|123,04 Мб
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Serviio - бесплатный медиасервер, который позволяет передавать медиафайлы (музыку, видео или изображения) на устройства различные устройства (например, телевизор, Blu-ray-плеер, Playstation 3, XBox 360, смартфоны, планшеты и т.д.) в подключенной домашней сети.
Поддерживаются профили для конкретных устройств, что позволяет настроить его так, чтобы максимально использовать потенциал устройства и/или минимизировать отсутствие поддержки воспроизведения медиаформатов (посредством транскодирования).
Особенности Serviio:
- потоковое аудио, видео (SD и HD) и графические файлы в их родном формате или транскодированние в режиме реального времени;
- потоковая передача контента из онлайн-источников, например, RSS-каналов, потокового аудио/видео, содержимого веб-страниц;
- включает систему плагинов для поддержки потоковой передачи из нетипичных онлайн-источников;
- поддержка большинства известных форматов плейлистов;
- поддержка субтитров;
- автоматическое обновление медиатеки при добавлении/обновлении/удалении медиафайла или файла метаданных;
- поддержка изображений с камеры в формате RAW;
- широкий набор локализованных опций просмотра библиотеки;
- поддержка различных редактируемых профилей рендеринга;
- поддержка автоматического определения рендерера и назначения профиля для каждого IP-адреса;
- извлечение метаданных ваших медиафайлов так, как вы хотите, включая встроенные теги метаданных, локальные файлы метаданных, онлайн источники метаданных (на предпочитаемом языке), XBMC, Swisscenter, MyMovies;
- поддержка превью видео, обложек CD, постеров DVD и т.д.;
- сортировка видеофайлов по фильмам и/или сериалам и выделение последних просмотренных эпизодов сериала;
- интеграция с trakt.tv;
- поддержка голосового помощника Alexa.
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