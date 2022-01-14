Serviio - бесплатный медиасервер, который позволяет передавать медиафайлы (музыку, видео или изображения) на устройства различные устройства (например, телевизор, Blu-ray-плеер, Playstation 3, XBox 360, смартфоны, планшеты и т.д.) в подключенной домашней сети.

Поддерживаются профили для конкретных устройств, что позволяет настроить его так, чтобы максимально использовать потенциал устройства и/или минимизировать отсутствие поддержки воспроизведения медиаформатов (посредством транскодирования).

Особенности Serviio: