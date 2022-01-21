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Plex Media Server для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.25.3.5409 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:90,21 Мб
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Plex Media Server скриншот № 1
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Plex Media Server - мощный медиа сервер, с помощью которого можно получать доступ к вашим мультимедиа файлам находящимся на компьютере с других устройств (TV, медиа плееры, ТВ-приставки, мобильные устройства, видео- и аудио-системы и пр.) через DLNA. Причем доступ можно предоставлять не только пользователям локальной сети, но и глобальной, можно просматривать видео на компьютере через телевизор.

После установки Plex Media Server автоматически запустит веб-браузер. Пользователю необходимо будет зарегестрироваться, а затем пройти пошаговый процесс настройки с помощью веб-интерфейса. После чего следует дать имя вашему серверу и указать каталог с коллекцией с фильмов, музыки и фотографий, чтобы Plex Media Server мог просканировать папки с медиаконтентом для упорядочивания и загрузки дополнительных сведений из Интернета.

Ключевые особенности Plex Media Server:

  • доступность для различных платформ;
  • позволяет осуществлять доступ к содержимому компьютера не только через локальную сеть, но и через интернет;
  • возможность легко просматривать ролики, записанные на жесткий диск компьютера с Smart TV;
  • привлекательный пользовательский интерфейс.
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