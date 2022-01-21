Plex Media Server - мощный медиа сервер, с помощью которого можно получать доступ к вашим мультимедиа файлам находящимся на компьютере с других устройств (TV, медиа плееры, ТВ-приставки, мобильные устройства, видео- и аудио-системы и пр.) через DLNA. Причем доступ можно предоставлять не только пользователям локальной сети, но и глобальной, можно просматривать видео на компьютере через телевизор.

После установки Plex Media Server автоматически запустит веб-браузер. Пользователю необходимо будет зарегестрироваться, а затем пройти пошаговый процесс настройки с помощью веб-интерфейса. После чего следует дать имя вашему серверу и указать каталог с коллекцией с фильмов, музыки и фотографий, чтобы Plex Media Server мог просканировать папки с медиаконтентом для упорядочивания и загрузки дополнительных сведений из Интернета.

Ключевые особенности Plex Media Server: