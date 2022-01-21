Plex Media Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.25.3.5409 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Plex, Inc.
|Категории:
|другое - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|90,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Plex Media Server - мощный медиа сервер, с помощью которого можно получать доступ к вашим мультимедиа файлам находящимся на компьютере с других устройств (TV, медиа плееры, ТВ-приставки, мобильные устройства, видео- и аудио-системы и пр.) через DLNA. Причем доступ можно предоставлять не только пользователям локальной сети, но и глобальной, можно просматривать видео на компьютере через телевизор.
После установки Plex Media Server автоматически запустит веб-браузер. Пользователю необходимо будет зарегестрироваться, а затем пройти пошаговый процесс настройки с помощью веб-интерфейса. После чего следует дать имя вашему серверу и указать каталог с коллекцией с фильмов, музыки и фотографий, чтобы Plex Media Server мог просканировать папки с медиаконтентом для упорядочивания и загрузки дополнительных сведений из Интернета.
Ключевые особенности Plex Media Server:
- доступность для различных платформ;
- позволяет осуществлять доступ к содержимому компьютера не только через локальную сеть, но и через интернет;
- возможность легко просматривать ролики, записанные на жесткий диск компьютера с Smart TV;
- привлекательный пользовательский интерфейс.
Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов...
SmoothVideo Project (SVP) - это особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет...
Video Thumbnails Maker 15.2.0.1
Video Thumbnails Maker - это программа для снятия "превьюшек", капсов, скринов, эскизов с видеофайлов....
Отличный медиасервер, позволяющий вам передавать мультимедийные файлы на разные...
Бесплатное приложение для загрузки 4K/HD MP4 видеороликов с различных сервисов...
Бесплатное приложение для видеоанализа, полезное для тренеров, спортсменов и медицинских...
Отзывы о программе Plex Media Server
Admin
Отзывов о программе Plex Media Server 1.25.3.5409 пока нет, можете добавить...