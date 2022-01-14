2Accounts - мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут входить в одно и то же приложение на одном устройстве, используя две учетные записи. 2Accounts позволяет двум учетным записям работать в параллельной среде, что гарантирует, что данные приложения хранятся независимо, и вы не пропустите ни одного уведомления от каждого приложения.

Можно без проблем менять учетные записи в WhatsApp или любом другом мессенджере, быстро переключаться между рабочими и личными аккаунтами в соцсетях, играть в одну и ту же игру с несколькими учетными записями или входить в нее, используя все учетные записи одновременно и многое другое.

Особенности 2Accounts: