2Accounts для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|2Accounts
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,32 Мб
|СКАЧАТЬ
2Accounts - мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут входить в одно и то же приложение на одном устройстве, используя две учетные записи. 2Accounts позволяет двум учетным записям работать в параллельной среде, что гарантирует, что данные приложения хранятся независимо, и вы не пропустите ни одного уведомления от каждого приложения.
Можно без проблем менять учетные записи в WhatsApp или любом другом мессенджере, быстро переключаться между рабочими и личными аккаунтами в соцсетях, играть в одну и ту же игру с несколькими учетными записями или входить в нее, используя все учетные записи одновременно и многое другое.
Особенности 2Accounts:
- Клонируйте популярные приложения для социальных сетей (Facebook, Whatsapp, Instagram и т.д.) и игровые приложения (Clash of Clans, Lords Mobile, FreeFire, LOL и т.д.).
- Быстро переключайтесь между двумя учетными записями на одном телефоне.
- Все данные хранятся отдельно.
- Секретная зона и защитная блокировка: повышение конфиденциальности благодаря защитной блокировке, позволяющей защитить все ваши приложения.
- Возможность быстро переключаться между рабочими и личными аккаунтами в соцсетях.
- Несколько учетных записей: клонируйте много приложений без ограничений.
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...
Google Play Store 25.0.29-16 368909241
Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта...
Корзина Dumpster 3.13.404.4bb76
Полезное Android-приложение, которое позволяет пользователям практически моментально...
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно...
Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать...
Бесплатная программа, которая предоставляет пользователю подробную информацию о...
Отзывы о программе 2Accounts
Admin
Отзывов о программе 2Accounts 3.5.8 пока нет, можете добавить...