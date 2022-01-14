2Accounts для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,32 Мб
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2Accounts - мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут входить в одно и то же приложение на одном устройстве, используя две учетные записи. 2Accounts позволяет двум учетным записям работать в параллельной среде, что гарантирует, что данные приложения хранятся независимо, и вы не пропустите ни одного уведомления от каждого приложения.

Можно без проблем менять учетные записи в WhatsApp или любом другом мессенджере, быстро переключаться между рабочими и личными аккаунтами в соцсетях, играть в одну и ту же игру с несколькими учетными записями или входить в нее, используя все учетные записи одновременно и многое другое.

Особенности 2Accounts:

  • Клонируйте популярные приложения для социальных сетей (Facebook, Whatsapp, Instagram и т.д.) и игровые приложения (Clash of Clans, Lords Mobile, FreeFire, LOL и т.д.).
  • Быстро переключайтесь между двумя учетными записями на одном телефоне.
  • Все данные хранятся отдельно.
  • Секретная зона и защитная блокировка: повышение конфиденциальности благодаря защитной блокировке, позволяющей защитить все ваши приложения.
  • Возможность быстро переключаться между рабочими и личными аккаунтами в соцсетях.
  • Несколько учетных записей: клонируйте много приложений без ограничений.
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Отзывы о программе 2Accounts

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