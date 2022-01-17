ADATA SSD ToolBox для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ADATA Technology Co., Ltd
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|2,76 Мб
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ADATA SSD ToolBox - полезная утилита, которая предоставляет пользователям множество способов получения информации о диске, с возможностью легкого изменения настроек. Кроме того, программа поможет ускорить работу вашего твердотельного накопителя и увеличить срок его службы.
Ключевые особенности ADATA SSD ToolBox:
- Получение детальной информации о диске, включая его емкость, используемое пространство на диске, температуру диска, состояние носителя и срок службы SSD.
- Быстрая диагностика, которая выполнит основные тесты свободного пространства выбранного диска.
- Полная диагностика, которая выполнит тест на чтение всего используемого пространства выбранного диска.
- Встроенные утилиты, которые включают функции стирания зоны безопасности, обновления прошивки, обновления SSD Toolbox и экспорт журнала.
- Оптимизация системы для наибольшей производительности SSD.
- Отображение текущей информации о системе.
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