ADATA SSD ToolBox - полезная утилита, которая предоставляет пользователям множество способов получения информации о диске, с возможностью легкого изменения настроек. Кроме того, программа поможет ускорить работу вашего твердотельного накопителя и увеличить срок его службы.

Ключевые особенности ADATA SSD ToolBox: