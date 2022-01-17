ADATA SSD ToolBox для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:2,76 Мб
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ADATA SSD ToolBox - полезная утилита, которая предоставляет пользователям множество способов получения информации о диске, с возможностью легкого изменения настроек. Кроме того, программа поможет ускорить работу вашего твердотельного накопителя и увеличить срок его службы.

Ключевые особенности ADATA SSD ToolBox:

  • Получение детальной информации о диске, включая его емкость, используемое пространство на диске, температуру диска, состояние носителя и срок службы SSD.
  • Быстрая диагностика, которая выполнит основные тесты свободного пространства выбранного диска.
  • Полная диагностика, которая выполнит тест на чтение всего используемого пространства выбранного диска.
  • Встроенные утилиты, которые включают функции стирания зоны безопасности, обновления прошивки, обновления SSD Toolbox и экспорт журнала.
  • Оптимизация системы для наибольшей производительности SSD.
  • Отображение текущей информации о системе.
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