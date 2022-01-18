Joplin - приложение для ведения заметок с открытым исходным кодом, с помощью которого можно записывать свои мысли и получать безопасный доступ к ним с любого устройства. Заметки можно хранить локально, на сетевых дисках или в облачных сервисах, таких как Nextcloud, Dropbox, OneDrive, WebDAV, а также синхронизировать через них.

Поддерживаются изображения, видео, PDF-файлы и аудиофайлы. Создавайте математические выражения и диаграммы прямо из приложения. Делайте фотографии с помощью мобильного приложения и сохраняйте их в заметках. С помощью Joplin Cloud вы можете делиться своими заметками с друзьями, родственниками или коллегами и совместно работать над ними. Вы также можете опубликовать заметку в Интернете и поделиться URL-адресом с другими.

Можно использовать расширение Web Clipper, доступное в Chrome и Firefox, чтобы сохранять веб-страницы или делать скриншоты в виде заметок. Можно настраивать приложение с помощью плагинов, пользовательских тем и нескольких текстовых редакторов (Rich Text или Markdown). Или создавать собственные скрипты и плагины с помощью API расширений.

Основные функции Joplin: