Joplin для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:180,5 Мб
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Joplin - приложение для ведения заметок с открытым исходным кодом, с помощью которого можно записывать свои мысли и получать безопасный доступ к ним с любого устройства. Заметки можно хранить локально, на сетевых дисках или в облачных сервисах, таких как Nextcloud, Dropbox, OneDrive, WebDAV, а также синхронизировать через них.

Поддерживаются изображения, видео, PDF-файлы и аудиофайлы. Создавайте математические выражения и диаграммы прямо из приложения. Делайте фотографии с помощью мобильного приложения и сохраняйте их в заметках. С помощью Joplin Cloud вы можете делиться своими заметками с друзьями, родственниками или коллегами и совместно работать над ними. Вы также можете опубликовать заметку в Интернете и поделиться URL-адресом с другими.

Можно использовать расширение Web Clipper, доступное в Chrome и Firefox, чтобы сохранять веб-страницы или делать скриншоты в виде заметок. Можно настраивать приложение с помощью плагинов, пользовательских тем и нескольких текстовых редакторов (Rich Text или Markdown). Или создавать собственные скрипты и плагины с помощью API расширений.

Основные функции Joplin:

  • Встроенный редактор с простыми опциями форматирования.
  • Поддержка изображения, видео, PDF-файлы и аудиофайлы.
  • Создание математических выражений и диаграмм прямо из приложения.
  • Возможность сохранять веб-страницы и скриншоты из Google Chrome или Firefox с помощью расширения Web Clipper.
  • Возможность опубликовать заметку в Интернете и поделиться URL-адресом с другими.
  • Вместо настольного приложения можно использовать Joplin через облачное решение или мобильные платформы.
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