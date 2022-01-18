Joplin для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Laurent Cozic
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|180,5 Мб
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Joplin - приложение для ведения заметок с открытым исходным кодом, с помощью которого можно записывать свои мысли и получать безопасный доступ к ним с любого устройства. Заметки можно хранить локально, на сетевых дисках или в облачных сервисах, таких как Nextcloud, Dropbox, OneDrive, WebDAV, а также синхронизировать через них.
Поддерживаются изображения, видео, PDF-файлы и аудиофайлы. Создавайте математические выражения и диаграммы прямо из приложения. Делайте фотографии с помощью мобильного приложения и сохраняйте их в заметках. С помощью Joplin Cloud вы можете делиться своими заметками с друзьями, родственниками или коллегами и совместно работать над ними. Вы также можете опубликовать заметку в Интернете и поделиться URL-адресом с другими.
Можно использовать расширение Web Clipper, доступное в Chrome и Firefox, чтобы сохранять веб-страницы или делать скриншоты в виде заметок. Можно настраивать приложение с помощью плагинов, пользовательских тем и нескольких текстовых редакторов (Rich Text или Markdown). Или создавать собственные скрипты и плагины с помощью API расширений.
Основные функции Joplin:
- Встроенный редактор с простыми опциями форматирования.
- Поддержка изображения, видео, PDF-файлы и аудиофайлы.
- Создание математических выражений и диаграмм прямо из приложения.
- Возможность сохранять веб-страницы и скриншоты из Google Chrome или Firefox с помощью расширения Web Clipper.
- Возможность опубликовать заметку в Интернете и поделиться URL-адресом с другими.
- Вместо настольного приложения можно использовать Joplin через облачное решение или мобильные платформы.
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