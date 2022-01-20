Joplin - бесплатное приложение для создания заметок и дел с открытым исходным кодом, которое может обрабатывать большое количество записей, организованных в блокноты. Заметки доступны для поиска, их можно копировать, отмечать и изменять. Приложение поддерживает рендеринг уценки.

Заметки можно синхронизировать с другими вашими устройствами через Dropbox, OneDrive, Nextcloud или WebDAV. Joplin также доступен для Windows, macOS и Linux, и все они могут синхронизироваться друг с другом, поэтому ваши заметки могут быть доступны на мобильном телефоне, компьютере, планшете и т.д.

Настольные приложения можно использовать для импорта заметок из Evenote через файлы .enex, включая форматированный контент (который преобразуется в markdown), ресурсы (изображения, вложения и т.д.) и полные метаданные (геолокация, время обновления, время создания и т.д.) .). После чего эти импортированные заметки можно синхронизировать с приложением Android.