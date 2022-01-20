Joplin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Laurent Cozic
|Категории:
|Синхронизация - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|54,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Joplin - бесплатное приложение для создания заметок и дел с открытым исходным кодом, которое может обрабатывать большое количество записей, организованных в блокноты. Заметки доступны для поиска, их можно копировать, отмечать и изменять. Приложение поддерживает рендеринг уценки.
Заметки можно синхронизировать с другими вашими устройствами через Dropbox, OneDrive, Nextcloud или WebDAV. Joplin также доступен для Windows, macOS и Linux, и все они могут синхронизироваться друг с другом, поэтому ваши заметки могут быть доступны на мобильном телефоне, компьютере, планшете и т.д.
Настольные приложения можно использовать для импорта заметок из Evenote через файлы .enex, включая форматированный контент (который преобразуется в markdown), ресурсы (изображения, вложения и т.д.) и полные метаданные (геолокация, время обновления, время создания и т.д.) .). После чего эти импортированные заметки можно синхронизировать с приложением Android.
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