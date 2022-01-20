C64 Forever для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.2.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:134,99 Мб
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C64 Forever - официальный инструмент для эмуляции и загрузки различных 8-битных игр. C64 Forever объединила в себе интуитивно понятный интерфейс игрока, подкрепленный встроенной базой данных, содержащей более 5 000 записей игр для C64. Поддерживается инновационный формат RP9, позволяющий создавать новые названия, сохранять их и легко воспроизводить на разных платформах.

Особенности C64 Forever:

  • Эмуляция аппаратного обеспечения C64.
  • Дополнительная эмуляция других 8-битных систем CBM: PET 2001, CBM 3032, CBM 4032, CBM 8032, VIC 20, CBM 610, C16, Plus/4, C128 и др.
  • Опциональная интеграция с Amiga Forever.
  • Более 200 предустановленных игр и демосцен.
  • Поддержка воспроизведения одним щелчком мыши тысяч загружаемых C64 и других 8-битных игр, демо-версий и приложений.
  • Продуманные возможности ввода включают в себя интеграцию клавиатуры и буфера обмена с поддержкой Unicode, виртуальную клавиатуру и виртуальную мышь, а также физические и эмулируемые игровые контроллеры (стандартные устройства USB и Xbox, аркадные джойстики, настраиваемые раскладки клавиатуры для игры на джойстике с клавиатуры и наоборот и т.д.).
  • RP9 Title Editor позволяет создавать и редактировать контент для воспроизведения на локальной системе или в другом месте.
  • RP9 Toolbox для конвертации между RP9 и другими популярными форматами (D64, T64 и т.д.) и экспорта на устройства (аппаратные эмуляторы).
  • RetroPlatform Library включает данные о названиях и конфигурации для более чем 5 000 игр для C64, с онлайн обновлениями.
  • Предварительно настроенный и улучшенный движок эмуляции VICE с автоматическим обновлением.
  • Специальные возможности и галерея предметов, представляющих исторический интерес.
  • Инструмент Build Image для создания персонализированных образов CD ISO или портативных сред исполнения.
  • Обновления "Now Playing" и ручные сообщения о статусе в Discord, Facebook и Twitter.
  • Прямая загрузка скриншотов в Facebook и Twitter.
  • Великолепная поддержка дисплеев с высоким уровнем DPI.
  • И многое другое...
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