C64 Forever - официальный инструмент для эмуляции и загрузки различных 8-битных игр. C64 Forever объединила в себе интуитивно понятный интерфейс игрока, подкрепленный встроенной базой данных, содержащей более 5 000 записей игр для C64. Поддерживается инновационный формат RP9, позволяющий создавать новые названия, сохранять их и легко воспроизводить на разных платформах.

Особенности C64 Forever: