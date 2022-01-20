Window Inspector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Binary Fortress Software
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,37 Мб
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Window Inspector - простая в работе бесплатная утилита, благодаря которой можно просматривать класс выбранного окна, текст, свойство, процесс, процесс командной строки и прочую полезную информацию, просто наведя курсор мыши на целевое окно.
Основные функции Window Inspector:
- Просматривайте класс окна, текст, свойства, размеры и многое другое, просто перемещая мышь по окну.
- Просмотр иерархии окон рабочего стола по процессам, по владельцам окон и по родительским процессам.
- Используйте горячие клавиши, чтобы заблокировать окна, заморозить автообновление или сохранить информацию о текущем окне.
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