Window Inspector для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,37 Мб
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Window Inspector - простая в работе бесплатная утилита, благодаря которой можно просматривать класс выбранного окна, текст, свойство, процесс, процесс командной строки и прочую полезную информацию, просто наведя курсор мыши на целевое окно.

Основные функции Window Inspector:

  • Просматривайте класс окна, текст, свойства, размеры и многое другое, просто перемещая мышь по окну.
  • Просмотр иерархии окон рабочего стола по процессам, по владельцам окон и по родительским процессам.
  • Используйте горячие клавиши, чтобы заблокировать окна, заморозить автообновление или сохранить информацию о текущем окне.
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