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Defender Control 2.0 С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

TaskbarX 1.7.3.0 Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

Win Product Key Viewer 1.0 Win Product Key Viewer - простая утилита для выявления и отображения ключа продукта вашей версии операционной системы Windows...

StartIsBack++ 2.9.17 StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...