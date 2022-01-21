Samsung Pay для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.51 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,07 Мб
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Samsung Pay - удобный и безопасный мобильный платёжный сервис, с помощью которого можно комфортно производить оплату везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Для совершения покупки доступ к сети Интернет не требуется.

Ключевые особенности Samsung Pay:

  • Простота использования - достаточно провести по экрану снизу вверх, чтобы запустить Samsung Pay, подтвердить авторизацию отпечатком пальца или ПИН-кодом. После этого, для оплаты просто поднесите устройство к платежному терминалу.
  • Samsung Pay принимается к оплате буквально везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте.
  • Три уровня защиты: Токенизация (вместо реального номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом – токен), Samsung KNOX (встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне) и авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду (для оплаты с помощью Samsung Pay предусмотрена обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду для каждой покупки).
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