Samsung Pay - удобный и безопасный мобильный платёжный сервис, с помощью которого можно комфортно производить оплату везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Для совершения покупки доступ к сети Интернет не требуется.

Ключевые особенности Samsung Pay: