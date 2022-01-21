Samsung Pay для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Samsung Pay - удобный и безопасный мобильный платёжный сервис, с помощью которого можно комфортно производить оплату везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Для совершения покупки доступ к сети Интернет не требуется.
Ключевые особенности Samsung Pay:
- Простота использования - достаточно провести по экрану снизу вверх, чтобы запустить Samsung Pay, подтвердить авторизацию отпечатком пальца или ПИН-кодом. После этого, для оплаты просто поднесите устройство к платежному терминалу.
- Samsung Pay принимается к оплате буквально везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте.
- Три уровня защиты: Токенизация (вместо реального номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом – токен), Samsung KNOX (встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне) и авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду (для оплаты с помощью Samsung Pay предусмотрена обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду для каждой покупки).
Бесплатное мобильное приложение банка "Тинькофф", с помощью которого можно в любое время...
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...
Облачная онлайн касса SKYservice POS, которая предназначена для автоматизации магазина, кафе,...
Учет товаров-простой склад 2.1.17
Удобная в использовании программа, которая позволяет вести простой учет товаров дома, на...
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...
Отзывы о программе Samsung Pay
Admin
Отзывов о программе Samsung Pay 2.5.51 пока нет, можете добавить...