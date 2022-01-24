Angry Birds Journey - новая игра от Rovio, про злых птиц и свиней. Все как всегда - стреляем птичками из рогатки, используем их способности, уничтожаем фортификационные сооружения свиней, а также решаем головоломки и спасаем птенцов. В этот раз по сюжету игроку необходимо отправиться вместе со злыми птицами навстречу волшебному приключению и раскрыть тайны Чудо-яиц.

Основные функции Angry Birds Journey: