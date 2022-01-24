Angry Birds Journey для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rovio Entertainment Ltd
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|115,75 Мб
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Angry Birds Journey - новая игра от Rovio, про злых птиц и свиней. Все как всегда - стреляем птичками из рогатки, используем их способности, уничтожаем фортификационные сооружения свиней, а также решаем головоломки и спасаем птенцов. В этот раз по сюжету игроку необходимо отправиться вместе со злыми птицами навстречу волшебному приключению и раскрыть тайны Чудо-яиц.
Основные функции Angry Birds Journey:
- Забавные и расслабляющие головоломки.
- Сотни уровней.
- Веселье на каждом уровне.
- Монеты и награды за прохождение уровней.
- Все классические персонажи Angry Birds и множество новых.
- Экзотические локации для волшебных приключений.
- Захватывающий сюжет про Чудо-яица.
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