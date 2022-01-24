Angry Birds Journey для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:115,75 Мб
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Angry Birds Journey - новая игра от Rovio, про злых птиц и свиней. Все как всегда - стреляем птичками из рогатки, используем их способности, уничтожаем фортификационные сооружения свиней, а также решаем головоломки и спасаем птенцов. В этот раз по сюжету игроку необходимо отправиться вместе со злыми птицами навстречу волшебному приключению и раскрыть тайны Чудо-яиц.

Основные функции Angry Birds Journey:

  • Забавные и расслабляющие головоломки.
  • Сотни уровней.
  • Веселье на каждом уровне.
  • Монеты и награды за прохождение уровней.
  • Все классические персонажи Angry Birds и множество новых.
  • Экзотические локации для волшебных приключений.
  • Захватывающий сюжет про Чудо-яица.
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