Chasys Draw IES - набор инструментов для редактирования изображений, включающий графический редактор на основе слоев с корректирующими слоями, связанными слоями, временной шкалой и покадровой анимацией, редактированием иконок, суммированием изображений и всесторонней поддержкой плагинов (Chasys Draw IES Artist), быстрый многопоточный конвертер файлов изображений (Chasys Draw IES Converter) и быстрый просмотрщик изображений (Chasys Draw IES Viewer), с поддержкой RAW-изображений.

Поддерживает родные форматы файлов нескольких конкурентов, включая Adobe Photoshop, Affinity Photo, Corel PhotoPaint, GIMP, Krita, Paint.NET и PaintShop Pro, а весь пакет разработан для эффективного использования многоядерных процессоров, сенсорных экранов и устройств ввода пера.

Основные функции Chasys Draw IES: