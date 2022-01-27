Chasys Draw IES для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.11.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:25,01 Мб
СКАЧАТЬ
Chasys Draw IES скриншот № 1
Chasys Draw IES скриншот № 2
Chasys Draw IES скриншот № 3
Chasys Draw IES скриншот № 4

Chasys Draw IES - набор инструментов для редактирования изображений, включающий графический редактор на основе слоев с корректирующими слоями, связанными слоями, временной шкалой и покадровой анимацией, редактированием иконок, суммированием изображений и всесторонней поддержкой плагинов (Chasys Draw IES Artist), быстрый многопоточный конвертер файлов изображений (Chasys Draw IES Converter) и быстрый просмотрщик изображений (Chasys Draw IES Viewer), с поддержкой RAW-изображений.

Поддерживает родные форматы файлов нескольких конкурентов, включая Adobe Photoshop, Affinity Photo, Corel PhotoPaint, GIMP, Krita, Paint.NET и PaintShop Pro, а весь пакет разработан для эффективного использования многоядерных процессоров, сенсорных экранов и устройств ввода пера.

Основные функции Chasys Draw IES:

  • Сверхбыстрый встроенный графический движок (JpDRAW2).
  • Свободный стиль наложения слоев с режимами смешивания.
  • Корректирующие слои с несколькими корректировками на слой.
  • Режимы композиции, анимации и изображения с несколькими разрешениями.
  • Поддержка High-DPI и настройки нескольких дисплеев.
  • Поддержка планшета/ручки/стилуса с контролем давления.
  • Интеграция оболочки с миниатюрами.
  • Асинхронный механизм автосохранения.
  • Поддержка сглаживания и суперсэмплинга в инструментах и контурах.
  • Неограниченная отмена/повтор - отмена любого действия в любое время.
  • Лучший в своем классе эвристический механизм сглаживания после редактирования.
  • Сложение изображений для шумоподавления, суперразрешения и т.д.
  • Усовершенствованные механизмы печати и сканирования.
  • Захват видео с устройств (например, ТВ/видео).
  • Поддержка Bluetooth Object Exchange (OBEX).
  • Анимация, как покадровая, так и объектная (анимация на временной шкале).
  • Механизм Animation Composer.
  • Захват экрана (фото и видео).
  • Встроенные утилиты (калькулятор, блокнот).
  • Встроенный браузер файлов.
  • Широкая поддержка плагинов.
  • Поддержка плагинов фильтров Photoshop (.8BF).
  • Поддержка родных форматов Photoshop, GIMP, Paint.NET, PaintShop Pro, Corel Photo-Paint и Krita.
  • Поддержка формата файлов обмена OpenRaster.
  • Поддержка старых форматов, таких как PPM/PGM/PBM, PCX, TGA и т.д.
  • Генерация документов PDF.
  • Включает плагины для JPEG-2000, AVI видео, анимированных курсоров, JPEG, PNG, анимированных GIF, WebP и т.д.
  • Эквивалентные палитры Pantone для PMS от 100 до 814-2x.
  • и многое другое!
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать FastStone Image ViewerFastStone Image Viewer 7.5

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...

скачать КОМПАС-3DКОМПАС-3D 19.0

Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...

скачать GIMPGIMP 2.10.30 stable / 2.99.8 dev

GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...

скачать Epic PenEpic Pen 3.9.117

Небольшая бесплатная утилита, позволяющая рисовать в любом окне открытого приложения или...

скачать Snap CameraSnap Camera 1.16.0

Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...

скачать PaperScanPaperScan 3.0.130 Free

PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной...

Отзывы о программе Chasys Draw IES

Admin

Отзывов о программе Chasys Draw IES 5.11.01 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв