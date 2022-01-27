Chasys Draw IES для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.11.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|John Paul Chacha's Lab
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|25,01 Мб
|СКАЧАТЬ
Chasys Draw IES - набор инструментов для редактирования изображений, включающий графический редактор на основе слоев с корректирующими слоями, связанными слоями, временной шкалой и покадровой анимацией, редактированием иконок, суммированием изображений и всесторонней поддержкой плагинов (Chasys Draw IES Artist), быстрый многопоточный конвертер файлов изображений (Chasys Draw IES Converter) и быстрый просмотрщик изображений (Chasys Draw IES Viewer), с поддержкой RAW-изображений.
Поддерживает родные форматы файлов нескольких конкурентов, включая Adobe Photoshop, Affinity Photo, Corel PhotoPaint, GIMP, Krita, Paint.NET и PaintShop Pro, а весь пакет разработан для эффективного использования многоядерных процессоров, сенсорных экранов и устройств ввода пера.
Основные функции Chasys Draw IES:
- Сверхбыстрый встроенный графический движок (JpDRAW2).
- Свободный стиль наложения слоев с режимами смешивания.
- Корректирующие слои с несколькими корректировками на слой.
- Режимы композиции, анимации и изображения с несколькими разрешениями.
- Поддержка High-DPI и настройки нескольких дисплеев.
- Поддержка планшета/ручки/стилуса с контролем давления.
- Интеграция оболочки с миниатюрами.
- Асинхронный механизм автосохранения.
- Поддержка сглаживания и суперсэмплинга в инструментах и контурах.
- Неограниченная отмена/повтор - отмена любого действия в любое время.
- Лучший в своем классе эвристический механизм сглаживания после редактирования.
- Сложение изображений для шумоподавления, суперразрешения и т.д.
- Усовершенствованные механизмы печати и сканирования.
- Захват видео с устройств (например, ТВ/видео).
- Поддержка Bluetooth Object Exchange (OBEX).
- Анимация, как покадровая, так и объектная (анимация на временной шкале).
- Механизм Animation Composer.
- Захват экрана (фото и видео).
- Встроенные утилиты (калькулятор, блокнот).
- Встроенный браузер файлов.
- Широкая поддержка плагинов.
- Поддержка плагинов фильтров Photoshop (.8BF).
- Поддержка родных форматов Photoshop, GIMP, Paint.NET, PaintShop Pro, Corel Photo-Paint и Krita.
- Поддержка формата файлов обмена OpenRaster.
- Поддержка старых форматов, таких как PPM/PGM/PBM, PCX, TGA и т.д.
- Генерация документов PDF.
- Включает плагины для JPEG-2000, AVI видео, анимированных курсоров, JPEG, PNG, анимированных GIF, WebP и т.д.
- Эквивалентные палитры Pantone для PMS от 100 до 814-2x.
- и многое другое!
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...
GIMP 2.10.30 stable / 2.99.8 dev
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...
Небольшая бесплатная утилита, позволяющая рисовать в любом окне открытого приложения или...
Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...
PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной...
Отзывы о программе Chasys Draw IES
Admin
Отзывов о программе Chasys Draw IES 5.11.01 пока нет, можете добавить...