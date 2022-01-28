Movavi Picverse для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $18.30
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Movavi
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|78,52 Мб
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Movavi Picverse - программа для редактирования фото c удобным, интуитивным интерфейсом, которая предназначена как для начинающих, так и для опытных фотографов. Фоторедактор оснащен нейросетевыми функциями, которые помогут вам мгновенно получить профессиональный результат.
Ключевые особенности Movavi Picverse:
- Интеллектуальное автоулучшение - повышайте сочность и настраивайте контрастность картинок, и искусственный интеллект поправит качество фото.
- Удаление или замена фона изображения за несколько простых шагов.
- Возможность автоматически реставрировать старые черно-белые снимки. Редактор фотографий распознаёт и удаляет пыль и царапины, восстанавливает поврежденные области, раскрашивает изображения.
- Более 100 эффектов и фильтров.
- Настройка четкости и резкости.
- Точное удаление ненужных объектов.
- Удаление недостатков кожи, нанесение макияжа, создание идеальной улыбки. Регулируйте интенсивность эффекта, чтобы получить естественный результат.
- Автоматическая организация фото.
- Настройка цвета и света.
- Уменьшение цифровых шумов на ночных снимках и изображениях с неправильными настройками ISO.
- Настройка шрифта, цвета и размера текста, изменение формы подписи, выбор оформления.
- Поддержка RAW.
- Изменение размера, обрезка, поворот и отражение изображения.
- Настройки экспорта.
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Отзывы о программе Movavi Picverse
Admin
Отзывов о программе Movavi Picverse 1.5.0 пока нет, можете добавить...