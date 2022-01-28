Movavi Picverse для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $18.30
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:78,52 Мб
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Movavi Picverse - программа для редактирования фото c удобным, интуитивным интерфейсом, которая предназначена как для начинающих, так и для опытных фотографов. Фоторедактор оснащен нейросетевыми функциями, которые помогут вам мгновенно получить профессиональный результат.

Ключевые особенности Movavi Picverse:

  • Интеллектуальное автоулучшение - повышайте сочность и настраивайте контрастность картинок, и искусственный интеллект поправит качество фото.
  • Удаление или замена фона изображения за несколько простых шагов.
  • Возможность автоматически реставрировать старые черно-белые снимки. Редактор фотографий распознаёт и удаляет пыль и царапины, восстанавливает поврежденные области, раскрашивает изображения.
  • Более 100 эффектов и фильтров.
  • Настройка четкости и резкости.
  • Точное удаление ненужных объектов.
  • Удаление недостатков кожи, нанесение макияжа, создание идеальной улыбки. Регулируйте интенсивность эффекта, чтобы получить естественный результат.
  • Автоматическая организация фото.
  • Настройка цвета и света.
  • Уменьшение цифровых шумов на ночных снимках и изображениях с неправильными настройками ISO.
  • Настройка шрифта, цвета и размера текста, изменение формы подписи, выбор оформления.
  • Поддержка RAW.
  • Изменение размера, обрезка, поворот и отражение изображения.
  • Настройки экспорта.
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