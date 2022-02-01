sView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.01_16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kirill Gavrilov
|Категории:
|Просмотр - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,8 Мб
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sView - программа для просмотра изображений и воспроизведения видео, которая в отличие от обычных мультимедийных плееров, поддерживает ряд функций, предназначенных для стереоскопических материалов. Программа выделяется функциональностью, поддержкой всевозможных кодеков и контейнеров для различных стерео 3D-форматов фото и видео.
Список поддерживаемых стереоформатов включает горизонтальную и вертикальную стереопары, черессточное стерео и раздельные ракурсы, как два потока в одном файле, так и в двух раздельных файлах для каждого глаза. Присутствует вывод панорам - сферических и кубмап (как стерео так и моно), доступны опции для детальной настройки изображения (горизонтальный/вертикальный/угловой параллакс; поворот; масштабирование; трансляция) и пр.
Список поддерживаемых устройств:
- Анаглифные очки.
- Мониторы с чересстрочной поляризацией Zalman, LG, Envision.
- Затворные очки (требуется NVIDIA 3D Vision, AMD HD3D совместимое оборудование или профессиональная видеокарта).
- Зеркальные стереосистемы (“Двойной вывод” для промышленных и “Зеркальный вывод” для самодельных конструкций).
- 2х-проекторные системы (“Двойной вывод”).
- Прототип Oculus Rift.
- Устаревшее оборудование (мониторы iZ3D, Sharp, SeaReal, Vuzix HMD).
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