sView для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:22.01_16 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Просмотр - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,8 Мб
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sView скриншот № 1

sView - программа для просмотра изображений и воспроизведения видео, которая в отличие от обычных мультимедийных плееров, поддерживает ряд функций, предназначенных для стереоскопических материалов. Программа выделяется функциональностью, поддержкой всевозможных кодеков и контейнеров для различных стерео 3D-форматов фото и видео.

Список поддерживаемых стереоформатов включает горизонтальную и вертикальную стереопары, черессточное стерео и раздельные ракурсы, как два потока в одном файле, так и в двух раздельных файлах для каждого глаза. Присутствует вывод панорам - сферических и кубмап (как стерео так и моно), доступны опции для детальной настройки изображения (горизонтальный/вертикальный/угловой параллакс; поворот; масштабирование; трансляция) и пр.

Список поддерживаемых устройств:

  • Анаглифные очки.
  • Мониторы с чересстрочной поляризацией Zalman, LG, Envision.
  • Затворные очки (требуется NVIDIA 3D Vision, AMD HD3D совместимое оборудование или профессиональная видеокарта).
  • Зеркальные стереосистемы (“Двойной вывод” для промышленных и “Зеркальный вывод” для самодельных конструкций).
  • 2х-проекторные системы (“Двойной вывод”).
  • Прототип Oculus Rift.
  • Устаревшее оборудование (мониторы iZ3D, Sharp, SeaReal, Vuzix HMD).
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