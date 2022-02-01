sView - программа для просмотра изображений и воспроизведения видео, которая в отличие от обычных мультимедийных плееров, поддерживает ряд функций, предназначенных для стереоскопических материалов. Программа выделяется функциональностью, поддержкой всевозможных кодеков и контейнеров для различных стерео 3D-форматов фото и видео.

Список поддерживаемых стереоформатов включает горизонтальную и вертикальную стереопары, черессточное стерео и раздельные ракурсы, как два потока в одном файле, так и в двух раздельных файлах для каждого глаза. Присутствует вывод панорам - сферических и кубмап (как стерео так и моно), доступны опции для детальной настройки изображения (горизонтальный/вертикальный/угловой параллакс; поворот; масштабирование; трансляция) и пр.

Список поддерживаемых устройств: