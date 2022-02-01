Veeam Agent - удобный инструмент для резервного копирования данных ПК, ноутбуков и планшетов под управлением ОС Windows, с помощью которого можно сделать резервную копию данных компьютера на внешний жесткий диск, в общую папку NAS или репозиторий Veeam Backup & Replication.

Присутствует возможность выполнить резервное копирование всего компьютера, а также создавать резервные копии только определенных дисков или создавать резервные копии выбранных каталогов и файлов. Можно запускать резервное копирование вручную и регулярно повторять его с помощью планировщика, например, в определенные дни недели или при подключении резервного носителя. Также можно указать, как долго должны храниться резервные копии данных.

Основные возможности Veeam Agent: