Veeam Agent для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.2.4680 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Veeam Software
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|338,35 Мб
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Veeam Agent - удобный инструмент для резервного копирования данных ПК, ноутбуков и планшетов под управлением ОС Windows, с помощью которого можно сделать резервную копию данных компьютера на внешний жесткий диск, в общую папку NAS или репозиторий Veeam Backup & Replication.
Присутствует возможность выполнить резервное копирование всего компьютера, а также создавать резервные копии только определенных дисков или создавать резервные копии выбранных каталогов и файлов. Можно запускать резервное копирование вручную и регулярно повторять его с помощью планировщика, например, в определенные дни недели или при подключении резервного носителя. Также можно указать, как долго должны храниться резервные копии данных.
Основные возможности Veeam Agent:
- надежные резервные копии: полная защита всего компьютера, а также копии на уровне томов, файлов и папок с использованием надежных технологий Veeam;
- создайте ISO образ для восстановления компьютера и используйте любые носители, в том числе съемные устройства хранения (например, USB-накопители, SD-карты и т. д.), а также диски CD, DVD и BD;
- широкий выбор вариантов восстановления данных, в том числе восстановление на машину без ОС, мгновенное восстановление ВМ, Direct Restore в Microsoft Azure и AWS, а также восстановление на уровне файлов.
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