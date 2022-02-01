Veeam Agent для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.2.4680 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:338,35 Мб
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Veeam Agent - удобный инструмент для резервного копирования данных ПК, ноутбуков и планшетов под управлением ОС Windows, с помощью которого можно сделать резервную копию данных компьютера на внешний жесткий диск, в общую папку NAS или репозиторий Veeam Backup & Replication.

Присутствует возможность выполнить резервное копирование всего компьютера, а также создавать резервные копии только определенных дисков или создавать резервные копии выбранных каталогов и файлов. Можно запускать резервное копирование вручную и регулярно повторять его с помощью планировщика, например, в определенные дни недели или при подключении резервного носителя. Также можно указать, как долго должны храниться резервные копии данных.

Основные возможности Veeam Agent:

  • надежные резервные копии: полная защита всего компьютера, а также копии на уровне томов, файлов и папок с использованием надежных технологий Veeam;
  • создайте ISO образ для восстановления компьютера и используйте любые носители, в том числе съемные устройства хранения (например, USB-накопители, SD-карты и т. д.), а также диски CD, DVD и BD;
  • широкий выбор вариантов восстановления данных, в том числе восстановление на машину без ОС, мгновенное восстановление ВМ, Direct Restore в Microsoft Azure и AWS, а также восстановление на уровне файлов.
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