MurGeeMon для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,13 Мб
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MurGeeMon скриншот № 1

MurGeeMon - программное обеспечение, которое позволяет контролировать работу двух мониторов, подключенных к компьютеру. Вы можете легко изменить фон/обои монитора, настроить параметры монитора, контролировать состояние питания двух мониторов и многое другое. Многие функции программы работают и для мультимониторных систем, например, перемещение окна по монитору, выключение всех мониторов одним кликом и многое другое.

Доступны опции управления обоями и заставкой, а также контроль над перемещением и доступностью мыши, иконками панели задач и окнами приложений. Приложение является модульным и большинство функций, которые оно предоставляет, выполняются отдельными апплетами.

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