MurGeeMon для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MurGee
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,13 Мб
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MurGeeMon - программное обеспечение, которое позволяет контролировать работу двух мониторов, подключенных к компьютеру. Вы можете легко изменить фон/обои монитора, настроить параметры монитора, контролировать состояние питания двух мониторов и многое другое. Многие функции программы работают и для мультимониторных систем, например, перемещение окна по монитору, выключение всех мониторов одним кликом и многое другое.
Доступны опции управления обоями и заставкой, а также контроль над перемещением и доступностью мыши, иконками панели задач и окнами приложений. Приложение является модульным и большинство функций, которые оно предоставляет, выполняются отдельными апплетами.
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