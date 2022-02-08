MurGeeMon - программное обеспечение, которое позволяет контролировать работу двух мониторов, подключенных к компьютеру. Вы можете легко изменить фон/обои монитора, настроить параметры монитора, контролировать состояние питания двух мониторов и многое другое. Многие функции программы работают и для мультимониторных систем, например, перемещение окна по монитору, выключение всех мониторов одним кликом и многое другое.

Доступны опции управления обоями и заставкой, а также контроль над перемещением и доступностью мыши, иконками панели задач и окнами приложений. Приложение является модульным и большинство функций, которые оно предоставляет, выполняются отдельными апплетами.