USB Drive Backup - приложение, которое позволяет создавать резервные копии всех данных на USB-накопителе в файл образа диска на устройстве большей емкости и восстанавливать их при необходимости. Процесс резервного копирования включает в себя необработанный доступ к диску и низкоуровневые операции чтения/записи, которые переносят все данные с USB-накопителя в файл образа диска побайтно. Процесс восстановления происходит наоборот.

Файловая система вашего USB-накопителя остается неизменной, таблица разделов точно такая же, MBR вашего диска сохраняется, все файлы остаются такими же, какими они были. Каждый файл остается на том же месте, что и на оригинальном USB-накопителе. Если вы используете USB-накопитель в качестве цифрового устройства для личных банковских операций, программного ключа, авторизации безопасности или активации системы, вы можете воспользоваться технологией резервного копирования и восстановления с помощью программного обеспечения USB Drive Backup.

Поддерживаются все известные файловые системы, включая NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, UDF, ReFS, EXT2, EXT3, EXT4, XFS, btrfs, Files-11, VMFS, ZFS, ReiserFS, ScoutFS, APFS, HPFS, HFS, HFS+, UFS, OS/2, JFFS2, UBIFS, YAFFS, SquashFS, QFS, VxFS, PC-BSD, Flat, Plan 9, OpenVMS, MVS и пр.

Программа USB Drive Backup поддерживает более 20 марок контроллеров USB-накопителей, таких как Intel, Samsung, Micron, Phison, SMI, Marvell, Toshiba, Silicon Motion, PMC, Sierra, OCZ, JMicron, Maxiotek, Goke, Greenliant, Fusion-io, Realtek, SanDisk, Western Digital, Hyperstone, Novachips, VIA и FADU.