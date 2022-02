USB Secure Erase - утилита, которая помогает защитить данные, путем безвозвратного удаления конфиденциальной и персональной информации. Встроенная программа форматирования в Microsoft Windows не позволяет тщательно стереть все данные на USB-накопителе, если оставить настройки быстрого форматирования без изменений.

Программа перезаписывает информацию несколько раз, что делает восстановление данных невозможным. MBR, загрузочные записи, загрузчики ОС, таблицы разделов, флаги активных разделов, а также пространство между разделами перезаписываются неравномерно сгенерированными программой тестовыми данными. Любой известный или неизвестный компьютерный вирус удаляется с USB-накопителя в процессе стирания данных.

Приложение использует ряд популярных алгоритмов, как например US DoD 5220.22-M, US DoD 5200.28-STD, US DoE, Bruce Schneier, German BCI/VSITR, Peter Gutmann, Pseudo RNG, Windows RNG и Quick 3-Pass Wipe. Присутствует расширенная функция Format, которая позволяет форматировать USB-накопитель в FAT32, FAT, ExFAT и NTFS. Доступно множество опций, таких как размер единицы распределения, метка тома, быстрый формат и низкоуровневый формат. После установки целевой файловой системы в FAT32 программа дополнительно защищает USB-накопитель от всех типов вирусов автозапуска.

Поддерживаются различные типы USB-накопителей, а также различные файловые системы, включая NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, UDF, ReFS, EXT2, EXT3, EXT4, XFS, btrfs, Files-11, VMFS, ZFS, ReiserFS, ScoutFS, APFS, HPFS, HFS, HFS+, UFS, OS/2, JFFS2, UBIFS, YAFFS, SquashFS, QFS, VxFS, PC-BSD, Flat, Plan 9, OpenVMS, MVS, CMS и пр.

USB Secure Erase поддерживает более 20 марок контроллеров USB-накопителей, таких как Intel, Samsung, Micron, Phison, SMI, Marvell, Toshiba, Silicon Motion, PMC, Sierra, OCZ, JMicron, Maxiotek, Goke, Greenliant, Fusion-io, Realtek, SanDisk, Western Digital, Hyperstone, Novachips, VIA и FADU.