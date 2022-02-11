Антирадар М для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59,71 Мб
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Антирадар М - приложение, которое предупреждает водителя о всех типах камер ГИБДД фиксирующих нарушения ПДД (Автодория, Стрелка, АвтоУраган, Крис, Кречет, Кордон, Арена, Одиссей, Интегра, Вокорд, Поток и других менее распространенных камерах контроля ПДД). Информация по камерам контроля обновляется ежедневно и постоянно корректируется командой поддержки. Радар-детектор Антирадар М работает используя GPS координаты расположения камер и мобильных постов ДПС.

Приложение содержит опасные объекты и камеры России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Германии и Финляндии. Может работать без Интернета. Для оффлайн режима, перед поездкой нужно всего лишь обновить базу камер. Также программа определяет мобильные посты ДПС по данным полученным от других участников проекта и на основании статистики появления постов ДПС и мобильных камер в определенных местах. Антирадар М работает в фоновом режиме, одновременно с программами-навигаторами. Предупреждает о камерах голосом через Bluetooth, динамик телефона, AUX.

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