Антирадар М - приложение, которое предупреждает водителя о всех типах камер ГИБДД фиксирующих нарушения ПДД (Автодория, Стрелка, АвтоУраган, Крис, Кречет, Кордон, Арена, Одиссей, Интегра, Вокорд, Поток и других менее распространенных камерах контроля ПДД). Информация по камерам контроля обновляется ежедневно и постоянно корректируется командой поддержки. Радар-детектор Антирадар М работает используя GPS координаты расположения камер и мобильных постов ДПС.

Приложение содержит опасные объекты и камеры России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Германии и Финляндии. Может работать без Интернета. Для оффлайн режима, перед поездкой нужно всего лишь обновить базу камер. Также программа определяет мобильные посты ДПС по данным полученным от других участников проекта и на основании статистики появления постов ДПС и мобильных камер в определенных местах. Антирадар М работает в фоновом режиме, одновременно с программами-навигаторами. Предупреждает о камерах голосом через Bluetooth, динамик телефона, AUX.