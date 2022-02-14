Weawow для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Weawow
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,78 Мб
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Weawow - погодное приложение, дополненное красивыми фотографиями на тему погоды, которые отражают текущую погоду в вашем месте: ясная, облачная, дождливая или снежная. Доступны сменные источники данных о погоде: NWS (NOAA), DWD, MET Norway, Dark Sky, AerisWeather, Weatherbit, World Weather Online, Open Weather map, (AccuWeather, Foreca), управление своими избранными местами с помощью закладок, темная и светлая темы оформления и многое другое.
Ключевые особенности Weawow:
- Сменные источники данных о погоде: NWS (NOAA), DWD, MET Norway, Dark Sky, AerisWeather, Weatherbit, World Weather Online, Open Weather map, (AccuWeather, Foreca).
- Подробная погода: Температура, Дождь, Ветер, Порыв ветра, Давление, Точка росы, Влажность, Облачность, УФ-индекс, Bидимость, Снегопад.
- Время восхода солнца, время захода солнца, сумерки, фазы луны, полнолуние, новолуние, возраст луны.
- Предупреждения о суровой погоде.
- Управляйте своими избранными местами с помощью закладок. Вы можете изменить их, проведя пальцем влево или вправо.
- Глобус (прогноз на 14 дней): вы можете посмотреть анимацию ветра и различные погодные слои с помощью 3D-земли.
- Карты Google (радар и прогноз на 1 день).
- Возможность свободно менять схему расположения для отображения ежедневной погоды, почасовой погоды, радара и т. д.
- Возможность изменить приоритет типа погоды, например, температура, дождь, ветер, порывы ветра, давление и УФ-индекс.
- Выбор темы: имеется темная и светлая тема.
- Настраиваемые виджеты.
- Push-уведомление: Сообщает прогноз погоды на данный день в определенное время.
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