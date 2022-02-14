Weawow для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,78 Мб
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Weawow - погодное приложение, дополненное красивыми фотографиями на тему погоды, которые отражают текущую погоду в вашем месте: ясная, облачная, дождливая или снежная. Доступны сменные источники данных о погоде: NWS (NOAA), DWD, MET Norway, Dark Sky, AerisWeather, Weatherbit, World Weather Online, Open Weather map, (AccuWeather, Foreca), управление своими избранными местами с помощью закладок, темная и светлая темы оформления и многое другое.

Ключевые особенности Weawow:

  • Сменные источники данных о погоде: NWS (NOAA), DWD, MET Norway, Dark Sky, AerisWeather, Weatherbit, World Weather Online, Open Weather map, (AccuWeather, Foreca).
  • Подробная погода: Температура, Дождь, Ветер, Порыв ветра, Давление, Точка росы, Влажность, Облачность, УФ-индекс, Bидимость, Снегопад.
  • Время восхода солнца, время захода солнца, сумерки, фазы луны, полнолуние, новолуние, возраст луны.
  • Предупреждения о суровой погоде.
  • Управляйте своими избранными местами с помощью закладок. Вы можете изменить их, проведя пальцем влево или вправо.
  • Глобус (прогноз на 14 дней): вы можете посмотреть анимацию ветра и различные погодные слои с помощью 3D-земли.
  • Карты Google (радар и прогноз на 1 день).
  • Возможность свободно менять схему расположения для отображения ежедневной погоды, почасовой погоды, радара и т. д.
  • Возможность изменить приоритет типа погоды, например, температура, дождь, ветер, порывы ветра, давление и УФ-индекс.
  • Выбор темы: имеется темная и светлая тема.
  • Настраиваемые виджеты.
  • Push-уведомление: Сообщает прогноз погоды на данный день в определенное время.
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