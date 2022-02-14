Weawow - погодное приложение, дополненное красивыми фотографиями на тему погоды, которые отражают текущую погоду в вашем месте: ясная, облачная, дождливая или снежная. Доступны сменные источники данных о погоде: NWS (NOAA), DWD, MET Norway, Dark Sky, AerisWeather, Weatherbit, World Weather Online, Open Weather map, (AccuWeather, Foreca), управление своими избранными местами с помощью закладок, темная и светлая темы оформления и многое другое.

Ключевые особенности Weawow: