Ultimate File Manager - продвинутый файловый менеджер, распространяемый с помощью тщательно отобранных и настроенных бесплатных приложений. Целью проекта UFM является создание наилучшей среды для запуска ваших любимых приложений в одном месте. Основным приложением проекта является хорошо известный Total Commander File Manager или его бесплатный аналог Multi Commander. UFM позволяет вам управлять всеми вашими файлами и приложениями самым лучшим и простым способом.

Ultimate File Manager разработан для платформы Microsoft Windows и распространяется для конечного пользователя в виде инсталлятора, который написан на NSIS и Delphi CE. Программа установки проста и интуитивно понятна. Установщик копирует все необходимые файлы и правильно конфигурирует систему (можно использовать как обычный, так и портативный вариант установки).

Мощь Ultimate File Manager заключается в правильно настроенном файловом менеджере, который обогащен лучшими плагинами для расширения его функциональности и тщательно подобранными программами. UFM позволяет выбрать подходящий файловый менеджер, приложения и плагины на этапе установки.

Ultimate File Manager состоит из следующих компонентов (в зависимости от выбранного файлового менеджера):