Ultimate File Manager для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Файловые менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):9 / 9 | Статистика
Размер:456,01 Мб
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Ultimate File Manager - продвинутый файловый менеджер, распространяемый с помощью тщательно отобранных и настроенных бесплатных приложений. Целью проекта UFM является создание наилучшей среды для запуска ваших любимых приложений в одном месте. Основным приложением проекта является хорошо известный Total Commander File Manager или его бесплатный аналог Multi Commander. UFM позволяет вам управлять всеми вашими файлами и приложениями самым лучшим и простым способом.

Ultimate File Manager разработан для платформы Microsoft Windows и распространяется для конечного пользователя в виде инсталлятора, который написан на NSIS и Delphi CE. Программа установки проста и интуитивно понятна. Установщик копирует все необходимые файлы и правильно конфигурирует систему (можно использовать как обычный, так и портативный вариант установки).

Мощь Ultimate File Manager заключается в правильно настроенном файловом менеджере, который обогащен лучшими плагинами для расширения его функциональности и тщательно подобранными программами. UFM позволяет выбрать подходящий файловый менеджер, приложения и плагины на этапе установки.

Ultimate File Manager состоит из следующих компонентов (в зависимости от выбранного файлового менеджера):

  • Приложения - лучшие и наиболее полезные бесплатные приложения, интегрированные в Ultimate File Manager.
  • Плагины - самые популярные и полезные плагины, интегрированные в Ultimate File Manager.
  • Расширенное главное меню - дополнительные опции и дополнительные возможности.
  • Расширенные панели кнопок - дополнительные панели кнопок для системных настроек и приложений.
  • Быстрое меню каталогов - доступ к самым необходимым папкам, возможность запуска плагинов файловой системы.
  • Предопределенные пользовательские колонки - позволяет отображать пользовательскую информацию на основе категорий.
  • Предопределенные цвета имен файлов - позволяет окрашивать имена файлов в зависимости от их типа.
  • Предопределенные шаблоны поиска - позволяет искать определенные файлы (файлы, каталоги, по расширению).
  • Предопределенные шаблоны выбора - позволяет выбирать файлы определенного типа (файлы, каталоги, по расширению).
  • Предопределенный список игнорируемых файлов - позволяет скрывать нежелательные файлы в списке (по умолчанию отключен).
  • Дополнительные сочетания клавиш - облегчает и ускоряет работу.
  • Поддерживает многоязычный интерфейс.
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