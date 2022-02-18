Capture One для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $24.00
Ограничение:30 дней
Версия:22 Pro 15.1.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:440,26 Мб
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Capture One скриншот № 1
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Capture One скриншот № 4

Capture One - мощный инструмент для конвертирования цифровых RAW фотографий, который поддерживает флагманские модели высококлассных камер. Приложение позволяет осуществлять конвертацию "на лету" в читаемые форматы TIFF или JPEG как в одиночном так и пакетном режиме, доступны инструменты для корректировки баланса белого, можно тонко настраивать резкость снимка и устранять шумы.

Присутствует поддержка изображений в формате JPEG и других многочисленных файлов RAW. Для некоторых цифровых камер предусмотрена также возможность съемки с подключением к ПК. Программа позволяет предварительно обработать изображения, отредактировать цвета и произвести другие корректировки фотографии. Приложение поддерживает работу с самыми распространенными моделями DSLR камер Canon, Nikon, Epson, Fuji, Konica Minolta, Leica, Mamiya, Olympus, Pentax, Sony.

Ключевые особенности Capture One:

  • Поддержка с самыми распространенными моделями DSLR камер Canon, Nikon, Epson, Fuji, Konica Minolta, Leica, Mamiya, Olympus, Pentax, Sony.
  • Конвертация "на лету" в форматы TIFF или JPEG как в одиночном так и пакетном режиме.
  • Доступны инструменты для корректировки баланса белого.
  • Обработка изображения, редактирование цвета и другие корректировки фотографии.
  • Для некоторых цифровых камер предусмотрена также возможность съемки с подключением к ПК.
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Отзывы о программе Capture One

Admin

Отзывов о программе Capture One 22 Pro 15.1.2.3 пока нет, можете добавить...

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