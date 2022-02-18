Capture One - мощный инструмент для конвертирования цифровых RAW фотографий, который поддерживает флагманские модели высококлассных камер. Приложение позволяет осуществлять конвертацию "на лету" в читаемые форматы TIFF или JPEG как в одиночном так и пакетном режиме, доступны инструменты для корректировки баланса белого, можно тонко настраивать резкость снимка и устранять шумы.

Присутствует поддержка изображений в формате JPEG и других многочисленных файлов RAW. Для некоторых цифровых камер предусмотрена также возможность съемки с подключением к ПК. Программа позволяет предварительно обработать изображения, отредактировать цвета и произвести другие корректировки фотографии. Приложение поддерживает работу с самыми распространенными моделями DSLR камер Canon, Nikon, Epson, Fuji, Konica Minolta, Leica, Mamiya, Olympus, Pentax, Sony.

Ключевые особенности Capture One: