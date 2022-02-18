Capture One для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $24.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|22 Pro 15.1.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Capture One
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|440,26 Мб
|СКАЧАТЬ
Capture One - мощный инструмент для конвертирования цифровых RAW фотографий, который поддерживает флагманские модели высококлассных камер. Приложение позволяет осуществлять конвертацию "на лету" в читаемые форматы TIFF или JPEG как в одиночном так и пакетном режиме, доступны инструменты для корректировки баланса белого, можно тонко настраивать резкость снимка и устранять шумы.
Присутствует поддержка изображений в формате JPEG и других многочисленных файлов RAW. Для некоторых цифровых камер предусмотрена также возможность съемки с подключением к ПК. Программа позволяет предварительно обработать изображения, отредактировать цвета и произвести другие корректировки фотографии. Приложение поддерживает работу с самыми распространенными моделями DSLR камер Canon, Nikon, Epson, Fuji, Konica Minolta, Leica, Mamiya, Olympus, Pentax, Sony.
Ключевые особенности Capture One:
- Поддержка с самыми распространенными моделями DSLR камер Canon, Nikon, Epson, Fuji, Konica Minolta, Leica, Mamiya, Olympus, Pentax, Sony.
- Конвертация "на лету" в форматы TIFF или JPEG как в одиночном так и пакетном режиме.
- Доступны инструменты для корректировки баланса белого.
- Обработка изображения, редактирование цвета и другие корректировки фотографии.
- Для некоторых цифровых камер предусмотрена также возможность съемки с подключением к ПК.
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Отзывы о программе Capture One
Admin
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