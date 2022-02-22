AVCLabs Video Enhancer AI - программа, которая благодаря использованию технологии искусственного интеллекта, позволяет придать вашим старым видео потрясающе новый вид, путем улучшения качества видео.

Присутствует возможность размывать кадр за кадром с помощью машинного обучения, есть интеллектуальное масштабирование видео с 480p до 1080p, 1080p до 4K и 8K без потери качества, ретуширование лица в видео и улучшение кадров в портретном стиле для публикации в Instagram или Snapchat, обрезание кадра за кадром для экономии времени обработки.

Ключевые особенности AVCLabs Video Enhancer AI: