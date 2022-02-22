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AVCLabs Video Enhancer AI для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:87,4 Мб
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AVCLabs Video Enhancer AI скриншот № 1

AVCLabs Video Enhancer AI - программа, которая благодаря использованию технологии искусственного интеллекта, позволяет придать вашим старым видео потрясающе новый вид, путем улучшения качества видео.

Присутствует возможность размывать кадр за кадром с помощью машинного обучения, есть интеллектуальное масштабирование видео с 480p до 1080p, 1080p до 4K и 8K без потери качества, ретуширование лица в видео и улучшение кадров в портретном стиле для публикации в Instagram или Snapchat, обрезание кадра за кадром для экономии времени обработки.

Ключевые особенности AVCLabs Video Enhancer AI:

  • размытие кадра за кадром с помощью машинного обучения;
  • интеллектуальное масштабирование видео с 480p до 1080p, 1080p до 4K и 8K без потери качества;
  • ретуширование лица в видео и улучшение кадров в портретном стиле для публикации в Instagram или Snapchat;
  • покадровое обрезание видео для экономии времеи4
  • и многое другое...
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