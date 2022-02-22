AVCLabs Video Enhancer AI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Anvsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|87,4 Мб
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AVCLabs Video Enhancer AI - программа, которая благодаря использованию технологии искусственного интеллекта, позволяет придать вашим старым видео потрясающе новый вид, путем улучшения качества видео.
Присутствует возможность размывать кадр за кадром с помощью машинного обучения, есть интеллектуальное масштабирование видео с 480p до 1080p, 1080p до 4K и 8K без потери качества, ретуширование лица в видео и улучшение кадров в портретном стиле для публикации в Instagram или Snapchat, обрезание кадра за кадром для экономии времени обработки.
Ключевые особенности AVCLabs Video Enhancer AI:
- размытие кадра за кадром с помощью машинного обучения;
- интеллектуальное масштабирование видео с 480p до 1080p, 1080p до 4K и 8K без потери качества;
- ретуширование лица в видео и улучшение кадров в портретном стиле для публикации в Instagram или Snapchat;
- покадровое обрезание видео для экономии времеи4
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