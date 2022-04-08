Easy Scanner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,57 Мб
Easy Scanner скриншот № 2
Easy Scanner скриншот № 3
Easy Scanner скриншот № 4

Easy Scanner - удобный в использовании мобильный инструмент, который предназначен для создания скан-копий документов, квитанций, билетов, отчетов, сертификатов и т. д. Имеется умное кадрирование документа, автоматическое редактирование текста и изображений с потрясающими фильтрами, экспорт документов в высококачественные PDF или графические файлы и пр.

Основные функции Easy Scanner:

  • Умное кадрирование документа.
  • Автоматическое редактирование текста и изображений с потрясающими фильтрами.
  • Экспорт документов в высококачественные PDF или графические файлы.
  • Неограниченное пакетное сканирование.
  • Подпись любого документа через добавление рукописной подписи.
  • Печать (поиск ближайших принтеров автоматически).
  • Загрузка в облако.
  • Возможность поделиться через (почту, Bluetooth, Wi-Fi и т. д.).
  • Перемещение, переименование, копирование, удаление документа/страницы.
  • Редактирование скан-копии документа/страницы.
  • Мгновенный просмотр документов в PDF.
  • и многое другое...
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Отзывы о программе Easy Scanner

Admin

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