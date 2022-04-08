Easy Scanner - удобный в использовании мобильный инструмент, который предназначен для создания скан-копий документов, квитанций, билетов, отчетов, сертификатов и т. д. Имеется умное кадрирование документа, автоматическое редактирование текста и изображений с потрясающими фильтрами, экспорт документов в высококачественные PDF или графические файлы и пр.

Основные функции Easy Scanner: