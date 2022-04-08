Easy Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bfery
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,57 Мб
Easy Scanner - удобный в использовании мобильный инструмент, который предназначен для создания скан-копий документов, квитанций, билетов, отчетов, сертификатов и т. д. Имеется умное кадрирование документа, автоматическое редактирование текста и изображений с потрясающими фильтрами, экспорт документов в высококачественные PDF или графические файлы и пр.
Основные функции Easy Scanner:
- Умное кадрирование документа.
- Автоматическое редактирование текста и изображений с потрясающими фильтрами.
- Экспорт документов в высококачественные PDF или графические файлы.
- Неограниченное пакетное сканирование.
- Подпись любого документа через добавление рукописной подписи.
- Печать (поиск ближайших принтеров автоматически).
- Загрузка в облако.
- Возможность поделиться через (почту, Bluetooth, Wi-Fi и т. д.).
- Перемещение, переименование, копирование, удаление документа/страницы.
- Редактирование скан-копии документа/страницы.
- Мгновенный просмотр документов в PDF.
- и многое другое...
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