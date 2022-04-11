Mnemonic Words - мобильное приложение, благодаря которому можно легко учить английский язык и быстро пополнить словарный запас английского. Доступны словарные курсы для начинающих, включающие в себя самые используемые слова английского языка, а более опытные пользователи смогут увеличить свой словарный запас английского, используя подборку из 20 000 слов и словосочетаний, разбитых по уровням и темам.

Особенности Mnemonic Words: