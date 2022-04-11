Mnemonic Words для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.8.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,9 Мб
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Mnemonic Words - мобильное приложение, благодаря которому можно легко учить английский язык и быстро пополнить словарный запас английского. Доступны словарные курсы для начинающих, включающие в себя самые используемые слова английского языка, а более опытные пользователи смогут увеличить свой словарный запас английского, используя подборку из 20 000 слов и словосочетаний, разбитых по уровням и темам.

Особенности Mnemonic Words:

  • Словарные курсы для начинающих.
  • Популярная английская лексика, собранная в разделе "Глоссарии".
  • Используется метод интервального повторения, основанный на кривой забывания Г.Эббингауза.
  • Календарь повторений английских слов и система напоминаний.
  • 16 увлекательных упражнений для запоминания. Все упражнения для запоминания могут быть настроены под ваши личные предпочтения.
  • Проверка словарного запаса английского с помощью словарного теста или тематических викторин.
  • Возможность создавать свои собственные карточки английских слов, группировать их в списки и учить в удобном для вас темпе.
  • Качественное озвучивание, с возможностью переключения между британским и американским вариантом, а также мужским и женским голосом.
  • Транскрипцию.
  • Примеры использования слов в предложениях с переводом и озвучиванием.
  • Более 5000 самых наиболее используемых английских слов.
  • Можно собрать в одном месте все выученные вами английские слова и оценить достигнутый прогресс в конкретных цифрах.
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