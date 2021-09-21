Vertical Gallery - отличное приложение, который дарит возможность просматривать фотографии и изображения в удобной для пользователя форме. Программа самостоятельно определяет наличие новых изображений и распределяет их по альбомам, что существенно упрощает их поиск и использование.

Основные возможности Vertical Gallery: