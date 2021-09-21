Vertical Gallery для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вьюверы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5,21 Мб
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Vertical Gallery скриншот № 4

Vertical Gallery - отличное приложение, который дарит возможность просматривать фотографии и изображения в удобной для пользователя форме. Программа самостоятельно определяет наличие новых изображений и распределяет их по альбомам, что существенно упрощает их поиск и использование.

Основные возможности Vertical Gallery:

  • Просмотрщик фотографий и видео.
  • Полноценный редактор фотографий (полное разрешение).
  • Копирование и перемещение медиафайлов.
  • Личный альбом.
  • Поддержка SD-карт (активируйте в Настройки → Разрешение записи на SD-карту).
  • Скрытие ненужных папок.
  • Поддержка анимированных GIF-файлов.
  • Настраиваемые опции в настройках.
  • Настраиваемые кнопки в режиме просмотра фотографий.
  • Воспроизведение видео в свернутом режиме (PIP) (Android 8.0+).
  • Обрезка и отключение звука видео.
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