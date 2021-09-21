Vertical Gallery для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobsnake
|Категория:
|Вьюверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5,21 Мб
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Vertical Gallery - отличное приложение, который дарит возможность просматривать фотографии и изображения в удобной для пользователя форме. Программа самостоятельно определяет наличие новых изображений и распределяет их по альбомам, что существенно упрощает их поиск и использование.
Основные возможности Vertical Gallery:
- Просмотрщик фотографий и видео.
- Полноценный редактор фотографий (полное разрешение).
- Копирование и перемещение медиафайлов.
- Личный альбом.
- Поддержка SD-карт (активируйте в Настройки → Разрешение записи на SD-карту).
- Скрытие ненужных папок.
- Поддержка анимированных GIF-файлов.
- Настраиваемые опции в настройках.
- Настраиваемые кнопки в режиме просмотра фотографий.
- Воспроизведение видео в свернутом режиме (PIP) (Android 8.0+).
- Обрезка и отключение звука видео.
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