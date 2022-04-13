Fonts Art для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.28.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AIBY Inc.
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|139,65 Мб
Fonts Art - мобильное приложение, с помощью которого можно создавать стильный текст с более чем 300 шрифтами. Используйте уникальные шрифты и создавайте самые лучшие посты, сторис и хайлайты в Instagram, Facebook и Snapchat.
Основные возможности Fonts Art:
- Стильные и необычные шрифты для любых соцсетей и мессенджеров, включая Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, iMessage, WhatsApp, Skype и другие.
- Автоматическая капитализация, двойное нажатие на пробел для запятой и функция Caps Lock.
- Большой выбор символов, которые можно добавлять в текст сообщений или постов.
- Шаблоны для сторис в Instagram. С помощью редактора историй вы можете добавлять красивые надписи на фото для историй в Инстаграм. Делитесь сторис о друзьях, путешествиях, еде или шопинге.
- Обложки для актуального в Instagram. Используйте конструктор обложек с каталогом фонов и иконок и создавайте собственные обложки!
- Хештеги.
- Эмодзи и каомодзи.
- Стикеры и гифки.
- Иконки для приложений (доступны подборки иконок на любой вкус и море стильных дизайнов).
- Редактор шрифтов.
- И многое другое...
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Admin
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