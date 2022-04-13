Fonts Art для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.28.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:139,65 Мб
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Fonts Art - мобильное приложение, с помощью которого можно создавать стильный текст с более чем 300 шрифтами. Используйте уникальные шрифты и создавайте самые лучшие посты, сторис и хайлайты в Instagram, Facebook и Snapchat.

Основные возможности Fonts Art:

  • Стильные и необычные шрифты для любых соцсетей и мессенджеров, включая Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, iMessage, WhatsApp, Skype и другие.
  • Автоматическая капитализация, двойное нажатие на пробел для запятой и функция Caps Lock.
  • Большой выбор символов, которые можно добавлять в текст сообщений или постов.
  • Шаблоны для сторис в Instagram. С помощью редактора историй вы можете добавлять красивые надписи на фото для историй в Инстаграм. Делитесь сторис о друзьях, путешествиях, еде или шопинге.
  • Обложки для актуального в Instagram. Используйте конструктор обложек с каталогом фонов и иконок и создавайте собственные обложки!
  • Хештеги.
  • Эмодзи и каомодзи.
  • Стикеры и гифки.
  • Иконки для приложений (доступны подборки иконок на любой вкус и море стильных дизайнов).
  • Редактор шрифтов.
  • И многое другое...
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