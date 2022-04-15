Photo Scan - простой в использовании инструмент, с помощью которого можно легко оцифровать ваши фотографии и поделиться ими с вашими друзьями и близкими. Пользоваться программой очень легко - просто сделайте снимок, и затем сканер сделает оставшуюся работу за вас.

Ключевые возможности Photo Scan: