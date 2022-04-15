Photo Scan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.0.4400L | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Photomyne Ltd.
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|164,79 Мб
Photo Scan - простой в использовании инструмент, с помощью которого можно легко оцифровать ваши фотографии и поделиться ими с вашими друзьями и близкими. Пользоваться программой очень легко - просто сделайте снимок, и затем сканер сделает оставшуюся работу за вас.
Ключевые возможности Photo Scan:
- Сканирование нескольких фото за один снимок.
- Сканирование целых фотоальбомов за считаные минуты.
- Автоматическое определение краев фотографий, выравнивание изображений, обрезание, восстановление цвета и сохранение в цифровой альбом.
- Дополнение фото важной информацией (место съёмки, имена и даты).
- Добавление записи звука.
- Применение фильтов и колоризация ч/б фотографий.
- Сохранение фото на мобильных устройствах или компьютере.
- Возможность делиться отсканированными фото при помощи ссылки.
- Создание подарков со своими сканами, например, коллажи и слайд-шоу.
- Возможность придать ностальгическую нотку семейным встречам.
- Возможность почтить память при помощи фото.
- Украшение юбилея старыми фотографиями.
- Возможность привнести элемент неожиданности в дни рождения.
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