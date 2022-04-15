Photo Scan для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:20.0.4400L | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:164,79 Мб
Photo Scan скриншот № 2
Photo Scan скриншот № 3
Photo Scan скриншот № 4

Photo Scan - простой в использовании инструмент, с помощью которого можно легко оцифровать ваши фотографии и поделиться ими с вашими друзьями и близкими. Пользоваться программой очень легко - просто сделайте снимок, и затем сканер сделает оставшуюся работу за вас.

Ключевые возможности Photo Scan:

  • Сканирование нескольких фото за один снимок.
  • Сканирование целых фотоальбомов за считаные минуты.
  • Автоматическое определение краев фотографий, выравнивание изображений, обрезание, восстановление цвета и сохранение в цифровой альбом.
  • Дополнение фото важной информацией (место съёмки, имена и даты).
  • Добавление записи звука.
  • Применение фильтов и колоризация ч/б фотографий.
  • Сохранение фото на мобильных устройствах или компьютере.
  • Возможность делиться отсканированными фото при помощи ссылки.
  • Создание подарков со своими сканами, например, коллажи и слайд-шоу.
  • Возможность придать ностальгическую нотку семейным встречам.
  • Возможность почтить память при помощи фото.
  • Украшение юбилея старыми фотографиями.
  • Возможность привнести элемент неожиданности в дни рождения.
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