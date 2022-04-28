iScanner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.66.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:99,28 Мб
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iScanner - мощный мобильный сканер и редактор документов, который умеет сканировать документы одним касанием, распознавать текст и добавлять электронную подпись. Программа станет незаменимым помощником в работе, учебе и домашних делах.

Основные возможности iScanner:

  • Сканирование документов, книг, контрактов, визиток, чеков и конспектов.
  • Несколько режимов сканирования для самых разных задач: Сканер PDF, ID-карта, Математика, QR-код и Подсчет.
  • Конвертирование документов и фото в PDF, редактирование их с помощью цветокоррекции и удаление шумов.
  • Файловый менеджер и функция drag-and-drop.
  • iScanner распознает все популярные языки и умеет определять несколько языков на одной странице, конвертируя фото в текст.
  • Подпись и заполнение документов и форм, объединение их в один файл и отправление скана документов клиентам или партнерам. Сохранение шаблонов подписи в приложении и использование их в будущем.
  • Надежная защита PIN-кодом. Можно установить на приложение, на отдельную папку или конкретный скан документов.
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