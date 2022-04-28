iScanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.66.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BP Mobile LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|99,28 Мб
iScanner - мощный мобильный сканер и редактор документов, который умеет сканировать документы одним касанием, распознавать текст и добавлять электронную подпись. Программа станет незаменимым помощником в работе, учебе и домашних делах.
Основные возможности iScanner:
- Сканирование документов, книг, контрактов, визиток, чеков и конспектов.
- Несколько режимов сканирования для самых разных задач: Сканер PDF, ID-карта, Математика, QR-код и Подсчет.
- Конвертирование документов и фото в PDF, редактирование их с помощью цветокоррекции и удаление шумов.
- Файловый менеджер и функция drag-and-drop.
- iScanner распознает все популярные языки и умеет определять несколько языков на одной странице, конвертируя фото в текст.
- Подпись и заполнение документов и форм, объединение их в один файл и отправление скана документов клиентам или партнерам. Сохранение шаблонов подписи в приложении и использование их в будущем.
- Надежная защита PIN-кодом. Можно установить на приложение, на отдельную папку или конкретный скан документов.
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Admin
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