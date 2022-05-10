Infocar - мобильный диагностический сканер OBD ELM. Присутствует возможность проверки наличия неисправности в автомобиле, регистрируются пробег, время, средняя скорость, экономия топлива и т.д. по каждой поездке, настраиваемая информационная панель в режиме реального времени, планирование затрат с помощью баланса и цикла замены расходных материалов и пр.

Приложение можно использовать с универсальными терминалами на основе стандартного международного протокола OBD2. Однако приложение Infocar было разработано для оптимального использования с назначенным устройством Infocar, а эксплуатация некоторых функций ограничивается при использовании сторонних терминалов.

Ключевые особенности приложения Infocar: