Infocar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.24.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Infocar Co., Ltd.
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|70,6 Мб
Infocar - мобильный диагностический сканер OBD ELM. Присутствует возможность проверки наличия неисправности в автомобиле, регистрируются пробег, время, средняя скорость, экономия топлива и т.д. по каждой поездке, настраиваемая информационная панель в режиме реального времени, планирование затрат с помощью баланса и цикла замены расходных материалов и пр.
Приложение можно использовать с универсальными терминалами на основе стандартного международного протокола OBD2. Однако приложение Infocar было разработано для оптимального использования с назначенным устройством Infocar, а эксплуатация некоторых функций ограничивается при использовании сторонних терминалов.
Ключевые особенности приложения Infocar:
- Проверка наличия неисправности в автомобиле, а именно в системе зажигания, выхлопной системе, электронных схемах и т.д.
- Коды неисправности делятся на 3 уровня для облегчения понимания пользователем.
- Алгоритм Infocar анализирует данные о вашем стиле вождения.
- Проверка вашего показателя безопасного вождения/экономного вождения.
- Проверка вашего стиля вождения на основе статистических графиков и данных о вождении.
- Проверка вашего показателя и данных за любой желаемый период.
- Регистрируются пробег, время, средняя скорость, экономия топлива и т.д. по каждой поездке.
- Проверка времени и места предупреждений, таких как превышение скорости, быстрое ускорение, быстрое замедление и резкий поворот на карте.
- Проверка данных о вождении, таких как скорость, количество оборотов в минуту и ускорение по времени/месту с помощью функции воспроизведения вождения.
- Выгрузка ваших журналов вождения в формате электронных таблиц и детальная проверка ваших данных о вождении.
- Информационная панель в режиме реального времени.
- Проверка экономии топлива в режиме реального времени и его остатка.
- Экран HUD, на котором отображается важная информация во время движения.
- Если во время движения происходит опасная ситуация, функция предупреждения помогает обеспечить безопасность вождения.
- Предоставление информации о расходных материалах и рекомендованных интервалах замены.
- Проверка даты замены расходных материалов, рассчитанной с учетом совокупного пробега автомобиля.
- Упорядочение затрат путем создания баланса и проверка их по пункту/дате.
- Планирование затрат с помощью баланса и цикла замены расходных материалов.
- Совместимость терминалов OBD2.
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Admin
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