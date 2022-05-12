SimpleCodeGenerator для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:46 Кб
SimpleCodeGenerator скриншот № 1

SimpleCodeGenerator - простая утилита для Windows, которая позволяет быстро генерировать QR-код для сканирования с помощью приложения на смартфоне. Вы можете отобразить QR-код на экране, скопировать его в буфер обмена и затем вставить в другую программу (как изображение), или сохранить его в файл изображения - .png, .gif, .jpg, .tiff или .bmp.

SimpleCodeGenerator также позволяет генерировать QR-код из командной строки и сохранять его в виде файла изображения ( .png , .gif , .jpg , .tiff или .bmp) без отображения пользовательского интерфейса. Программа не требует инсталляции.

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