SimpleCodeGenerator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|46 Кб
SimpleCodeGenerator - простая утилита для Windows, которая позволяет быстро генерировать QR-код для сканирования с помощью приложения на смартфоне. Вы можете отобразить QR-код на экране, скопировать его в буфер обмена и затем вставить в другую программу (как изображение), или сохранить его в файл изображения - .png, .gif, .jpg, .tiff или .bmp.
SimpleCodeGenerator также позволяет генерировать QR-код из командной строки и сохранять его в виде файла изображения ( .png , .gif , .jpg , .tiff или .bmp) без отображения пользовательского интерфейса. Программа не требует инсталляции.
Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...
Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0
Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...
Приложение для персонализированной настройки периферийных устройств от компании HyperX....
MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...
Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56
Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...
Крохотная портативная утилита, которая сканирует реестр операционной системы Windows и...
Отзывы о программе SimpleCodeGenerator
Admin
Отзывов о программе SimpleCodeGenerator 1.11 пока нет, можете добавить...