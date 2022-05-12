Face Massage для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|forYou Development
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97 Мб
Face Massage - приложение для массажа лица в домашних условиях, благодаря которому можно мягко и бережно подтянуть овал лица, щеки и скулы. Уход за лицом, выполняемый без медицинского вмешательства, позволит избавиться от брылей и отеков, морщин на лбу, носогубных складок. Практикуя фейсбилдинг, уже через 2-3 недели можно увидить существенные положительные изменения: ваша кожа станет более мягкой и упругой, способной противостоять новым морщинкам.
Йога для лица и самомассаж, выполняемые дома, своими руками, без помощи электромассажера, заменят дорогие косметические процедуры: лимфодренаж и лифтинг. И, конечно, гимнастика для лица поможет избежать траты денег на пластические операции или болезненные уколы. Применяя точечный массаж лица и щипковый массаж лица, вы в скором времени избавитесь от лобных морщин и обвисаний кожи — кроме того, фейсбилдинг поможет вернуть естественный цвет лица.
Предлагаемая в приложении техника массажа лица в домашних условиях подходит для мужчин и женщин любого возраста. Подобраны только безопасные и эффективные упражнения для лица. Используя приложения можно добиться гладкости и упругости кожи, четкой линии скул и подбородка, а также приятного молодого цвета кожи. Гимнастика для лица представлена в виде классического, щипкового и пластического комплекса — проверить, насколько правильно выполняется массаж лица, вам поможет технология дополненной реальности (AR).
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Admin
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