C-Organizer - удобнейший органайзер, сочетающий в себе планировщик дня, "напоминальщик", адресную книгу с возможностью хранения фото и будильник, умеющий в заданное время проигрывать звуки, запускать программы, а также выключать, перезагрузить компьютер или выходить из системы. Задачи, записи адресной книги и заметки можно распечатывать. При помощь будильника можно выключить в заданное время компьютер. Кроме этого, C-Organizer позволяет вести небольшие заметки, появляющиеся на рабочем столе, и календарь событий, в который можно внести важные даты и время. Также программа способна проигрывать музыку и запускать нужные приложения в необходимое время.