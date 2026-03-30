C-Organizer Pro для Windows
|Оценка:
|4.77/5 голосов - 31
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|CSoftLab
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 18 767 | Статистика
|Размер:
|3 Мб
C-Organizer - удобнейший органайзер, сочетающий в себе планировщик дня, "напоминальщик", адресную книгу с возможностью хранения фото и будильник, умеющий в заданное время проигрывать звуки, запускать программы, а также выключать, перезагрузить компьютер или выходить из системы. Задачи, записи адресной книги и заметки можно распечатывать. При помощь будильника можно выключить в заданное время компьютер. Кроме этого, C-Organizer позволяет вести небольшие заметки, появляющиеся на рабочем столе, и календарь событий, в который можно внести важные даты и время. Также программа способна проигрывать музыку и запускать нужные приложения в необходимое время.
BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...
Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность...
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций....
Вечный календарь - в программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом...
Легковесная небольшая утилита, которая возвращает хорошо знакомую пользователям Windows 7 и...
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея...
Отзывы о программе C-Organizer Pro
Иван про C-Organizer Pro 6.2.2 [23-04-2019]
Google-синхронизация не работает. разработчики постоянно чтото пытаются сделать.. Выпускают новые версии, но в них тоже ничего не работает. Обновления платные.. Поэтому постоянно вытягивают деньги... Можно использовать только как хранилище для паролей.
LLL про C-Organizer Pro 5.0.2 [25-04-2015]
Прога заточена под пароли. Но требует вмешательства в ini файл. При запуске прога очищает его от паролей. Так, всякий раз при запуске нужно прописывать. Хлопотно, но можно пользоваться. Эх, попалась бы она в руки толковой белой шляпе...
eqwerty про C-Organizer Pro 3.41 [06-03-2006]
А Drona зацензурили что-ли с его программой?Что-то там на полуслове оборвалось.
Dim782 про C-Organizer Pro 3.41 [10-11-2005]
[ShareWare-программы, которые работают только какой то определенный промежуток времени - Скачать НАЗАД В ПРОШЛОЕ!]
ireland про C-Organizer Pro 3.3 [14-09-2005]
Хотел бы добавить что для жителей СНГ программа стоит не 35уе а 400 руб.
