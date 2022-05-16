MP3 Tag Clinic - универсальный редактор тегов с функцией пакетного переименования аудиофайлов форматов AAC, APE, FLAC, M4A, MP3, MP4, MPC, OGG, VQF и WMA. Присутствует возможность переименования одного файла, выбранных файлов или нескольких папок с файлами.

MP3 Tag Clinic конвертирует теги между версиями, автоматически заполняет их, меняет местами текст между полями или создает один тип тега, используя данные другого. Также позволяет печатать теги и сохранять списки тегов в шести различных форматах, загружать тексты песен и создавать пользовательские схемы с помощью многофункционального редактора.

Ключевые особенности MP3 Tag Clinic: