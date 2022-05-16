MP3 Tag Clinic для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.10.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Tag редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,57 Мб
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MP3 Tag Clinic - универсальный редактор тегов с функцией пакетного переименования аудиофайлов форматов AAC, APE, FLAC, M4A, MP3, MP4, MPC, OGG, VQF и WMA. Присутствует возможность переименования одного файла, выбранных файлов или нескольких папок с файлами.

MP3 Tag Clinic конвертирует теги между версиями, автоматически заполняет их, меняет местами текст между полями или создает один тип тега, используя данные другого. Также позволяет печатать теги и сохранять списки тегов в шести различных форматах, загружать тексты песен и создавать пользовательские схемы с помощью многофункционального редактора.

Ключевые особенности MP3 Tag Clinic:

  • Печать тегов и сохранение списков тегов в шести различных форматах.
  • Загрузка тексты песен.
  • Резервное копирование и восстановление тегов в файлы CSV или MS Excel и из них, а также перетаскивание данных из электронных таблиц для добавления в теги.
  • Возможность загружать обложки альбомов, нормализовать объем MP3, M4A и MP4 с помощью AACGain.
  • Поддержка загрузки тегов через MusicBrainz.
  • Автосинхронизация данных тегов MP3 между ID3v1 и ID3v2.
  • Конвертация ID3v2.2 в ID3v2.3, ID3v2.3 в ID3v2.4 или ID3v2.4 в ID3v2.3.
  • Конвертация данных тегов ID3v2 между ASCII и Unicode и многое другое.
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