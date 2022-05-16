BBC Learning English - официальное приложение, которое представляет собой один из самых популярных в мире бесплатных учебных материалов по английскому языку. Программа позволяет изучать грамматику, улучшить свое произношение, развивать свой английский с помощью новых актуальных историй или выучить последние фразы, которые можно использовать в повседневном общении.

Основные возможности BBC Learning English: