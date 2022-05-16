BBC Learning English для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,66 Мб
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BBC Learning English - официальное приложение, которое представляет собой один из самых популярных в мире бесплатных учебных материалов по английскому языку. Программа позволяет изучать грамматику, улучшить свое произношение, развивать свой английский с помощью новых актуальных историй или выучить последние фразы, которые можно использовать в повседневном общении.

Основные возможности BBC Learning English:

  • Новые ежедневные уроки.
  • Уведомления, которые помогут вам продолжить обучение.
  • Поиск по названию серии или категории: (повседневный английский, изучение английского с новостями, деловой английский, грамматика, словарный запас и произношение).
  • Возможность следить за любимой программой (The English We Speak, 6 Minute English, English at Work, English in a Minute, The award-winning Tim's Pronunciation Workshop, LingoHack и News Review).
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