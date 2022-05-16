BBC Learning English для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BBC Media App Technologies
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,66 Мб
BBC Learning English - официальное приложение, которое представляет собой один из самых популярных в мире бесплатных учебных материалов по английскому языку. Программа позволяет изучать грамматику, улучшить свое произношение, развивать свой английский с помощью новых актуальных историй или выучить последние фразы, которые можно использовать в повседневном общении.
Основные возможности BBC Learning English:
- Новые ежедневные уроки.
- Уведомления, которые помогут вам продолжить обучение.
- Поиск по названию серии или категории: (повседневный английский, изучение английского с новостями, деловой английский, грамматика, словарный запас и произношение).
- Возможность следить за любимой программой (The English We Speak, 6 Minute English, English at Work, English in a Minute, The award-winning Tim's Pronunciation Workshop, LingoHack и News Review).
Английский разговорник – неважно каким уровнем знаний английского языка вы владеете, с...
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто...
Слова Бегом Казахский язык 1.7.3
Слова Бегом Казахский язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и...
Слова Бегом Финский язык 2.1.0
Слова Бегом Финский язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и...
Разговорник хинди - приложение для Android, которое представляет собой разговорник языка...
Польский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...
Отзывы о программе BBC Learning English
Admin
Отзывов о программе BBC Learning English 1.4.3 пока нет, можете добавить...