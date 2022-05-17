Gaming mode - приложение содержит широкий набор функций, чтобы увеличить скорость игры. Достаточно один раз настроить приложение, и игровой режим приложения автоматически сделает все остальное для вас. Сконцентрируйтесь на игровом процессе, играйте без сбоев и покажите свои игровые навыки.

Присутствует возможность задать разные настройки, которые будут применены автоматически, когда начнется игра. Эти настройки можно сделать глобальными или только отдельно для одной игры. Программа также запоминает текущие настройки вашего устройства и восстанавливает их после вашей игровой сессии, как только вы закрываете сервис из панели уведомлений.

Основные возможности Gaming mode: