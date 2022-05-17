Gaming mode для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZipoApps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,68 Мб
Gaming mode - приложение содержит широкий набор функций, чтобы увеличить скорость игры. Достаточно один раз настроить приложение, и игровой режим приложения автоматически сделает все остальное для вас. Сконцентрируйтесь на игровом процессе, играйте без сбоев и покажите свои игровые навыки.
Присутствует возможность задать разные настройки, которые будут применены автоматически, когда начнется игра. Эти настройки можно сделать глобальными или только отдельно для одной игры. Программа также запоминает текущие настройки вашего устройства и восстанавливает их после вашей игровой сессии, как только вы закрываете сервис из панели уведомлений.
Основные возможности Gaming mode:
- Автоматическое отклонение входящих звонков. Улучшайте игровой процесс, и играйте в игры без прерываний.
- Блокирование уведомлений.
- Удаление всех ненужных файлов и освобождение памяти и автоматическое улучшение игрового процесса, увеличение скорости игры и повышение ее производительности.
- Мгновенное ускорение игры.
- Игровой режим: отключите автоматическую яркость и настройте ее, как будет комфортнее для ваших глаз.
- Измените состояние Wi-Fi, рингтон и громкость.
- Возможность легко создавать виджеты, чтобы запускать игры с главного экрана вашего устройства.
- Автоматическое определение игрі/приложения - утилита применяет заданные настройки и возвращает к изначальным настройкам после выхода из игры/приложения.
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Отзывы о программе Gaming mode
Admin
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