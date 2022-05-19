VideoMeld для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GoldWave Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,62 Мб
VideoMeld - приложение, которое поможет вам создать потрясающие презентации, привлекающие внимание видеоролики для YouTube и Facebook и многое другое:
- Объединять любое количество аудио-, видео- и графических файлов в один файл.
- Создавать впечатляющие презентации или учебные пособия с фоновой музыкой, фотографиями и видео.
- Редактировать, обрезать и вырезать видео
- Добавлять текст, титры и прокручивающиеся титры.
- Создавать музыкальные записи, разделяя инструментальные и вокальные дорожки.
- Добавлять переходы и эффекты, такие как затухание, зеленый экран, масштабирование, панорамирование, цветовые фильтры и многие другие.
- Делать видеозаписи экрана компьютера (скринкастинг), идеально подходящие для обучающих видеороликов или демонстраций программного обеспечения.
Позволяет перетаскивать, обрезать, копировать, вставлять и разделять файлы практически без времени обработки. К каждому файлу можно применить множество эффектов в режиме реального времени. Неразрушающая система виртуального редактирования исключает обработку, особенно при работе с большими файлами. Аудио и видео воспроизводятся непосредственно из исходных файлов, поэтому оригиналы всегда сохраняются.
Возможности VideoMeld включают:
- Высокое качество HD (1920x1080 и выше) и сохранение в формате MPEG 4 H.264.
- Высококачественное 8-канальное аудио (объемный звук 7.1).
- Более 50 видеоэффектов, переходов и функций композитинга.
- 7 аудиоэффектов, включая шумоподавление, компрессор/эквалайзер, эквалайзер и питч.
- Мощные динамические настройки эффектов для всех аудио- и видеоэффектов.
- Прокручивающиеся титры для субтитров или бегущей строки.
- Скринкастинг и запись с веб-камеры.
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