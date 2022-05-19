VideoMeld - приложение, которое поможет вам создать потрясающие презентации, привлекающие внимание видеоролики для YouTube и Facebook и многое другое:

Объединять любое количество аудио-, видео- и графических файлов в один файл.

Создавать впечатляющие презентации или учебные пособия с фоновой музыкой, фотографиями и видео.

Редактировать, обрезать и вырезать видео

Добавлять текст, титры и прокручивающиеся титры.

Создавать музыкальные записи, разделяя инструментальные и вокальные дорожки.

Добавлять переходы и эффекты, такие как затухание, зеленый экран, масштабирование, панорамирование, цветовые фильтры и многие другие.

Делать видеозаписи экрана компьютера (скринкастинг), идеально подходящие для обучающих видеороликов или демонстраций программного обеспечения.

Позволяет перетаскивать, обрезать, копировать, вставлять и разделять файлы практически без времени обработки. К каждому файлу можно применить множество эффектов в режиме реального времени. Неразрушающая система виртуального редактирования исключает обработку, особенно при работе с большими файлами. Аудио и видео воспроизводятся непосредственно из исходных файлов, поэтому оригиналы всегда сохраняются.

Возможности VideoMeld включают: