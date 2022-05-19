VideoMeld для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.66 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,62 Мб
VideoMeld скриншот № 1
VideoMeld скриншот № 2
VideoMeld скриншот № 3
VideoMeld скриншот № 4

VideoMeld - приложение, которое поможет вам создать потрясающие презентации, привлекающие внимание видеоролики для YouTube и Facebook и многое другое:

  • Объединять любое количество аудио-, видео- и графических файлов в один файл.
  • Создавать впечатляющие презентации или учебные пособия с фоновой музыкой, фотографиями и видео.
  • Редактировать, обрезать и вырезать видео
  • Добавлять текст, титры и прокручивающиеся титры.
  • Создавать музыкальные записи, разделяя инструментальные и вокальные дорожки.
  • Добавлять переходы и эффекты, такие как затухание, зеленый экран, масштабирование, панорамирование, цветовые фильтры и многие другие.
  • Делать видеозаписи экрана компьютера (скринкастинг), идеально подходящие для обучающих видеороликов или демонстраций программного обеспечения.

Позволяет перетаскивать, обрезать, копировать, вставлять и разделять файлы практически без времени обработки. К каждому файлу можно применить множество эффектов в режиме реального времени. Неразрушающая система виртуального редактирования исключает обработку, особенно при работе с большими файлами. Аудио и видео воспроизводятся непосредственно из исходных файлов, поэтому оригиналы всегда сохраняются.

Возможности VideoMeld включают:

  • Высокое качество HD (1920x1080 и выше) и сохранение в формате MPEG 4 H.264.
  • Высококачественное 8-канальное аудио (объемный звук 7.1).
  • Более 50 видеоэффектов, переходов и функций композитинга.
  • 7 аудиоэффектов, включая шумоподавление, компрессор/эквалайзер, эквалайзер и питч.
  • Мощные динамические настройки эффектов для всех аудио- и видеоэффектов.
  • Прокручивающиеся титры для субтитров или бегущей строки.
  • Скринкастинг и запись с веб-камеры.
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