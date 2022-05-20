LASTAR для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.3.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты, Плагины
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,44 Мб
LASTAR скриншот № 1
LASTAR скриншот № 2

LASTAR - продвинутый инструмент для обработки звука, который позволяет регулировать громкость нескольких аудиозаписей и разделять аудиофайлы всего несколькими щелчками мыши. В отличие от других аудио инструментов, программа выполняет нормализацию громкости по мощности сигнала, что приводит к более громкому и однородному сигналу, чем обычная "пиковая" нормализация при записи в реальном времени.

Вы можете использовать LASTAR для выравнивания, разделения и нормализации оцифрованных винилов или аудиокассет, нормализации нескольких файлов одновременно, нормализации, выравнивания и разделения живых записей с микрофона и многого другого.

LASTAR включает в себя богатый набор инструментов, таких как автоматический анализ файлов для установки наилучших параметров, автоматическую регулировку усиления усилителя, оценку шума для разделения файлов, RMS-усилитель с быстрым лимитером lookahead для предотвращения клиппирования, 3-полосный полупараметрический эквалайзер, плавную автоматическую регулировку усиления (AGC), управление пресетами и многое другое.

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