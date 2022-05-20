LASTAR для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Arnaud Champenois
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,44 Мб
LASTAR - продвинутый инструмент для обработки звука, который позволяет регулировать громкость нескольких аудиозаписей и разделять аудиофайлы всего несколькими щелчками мыши. В отличие от других аудио инструментов, программа выполняет нормализацию громкости по мощности сигнала, что приводит к более громкому и однородному сигналу, чем обычная "пиковая" нормализация при записи в реальном времени.
Вы можете использовать LASTAR для выравнивания, разделения и нормализации оцифрованных винилов или аудиокассет, нормализации нескольких файлов одновременно, нормализации, выравнивания и разделения живых записей с микрофона и многого другого.
LASTAR включает в себя богатый набор инструментов, таких как автоматический анализ файлов для установки наилучших параметров, автоматическую регулировку усиления усилителя, оценку шума для разделения файлов, RMS-усилитель с быстрым лимитером lookahead для предотвращения клиппирования, 3-полосный полупараметрический эквалайзер, плавную автоматическую регулировку усиления (AGC), управление пресетами и многое другое.
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