LASTAR - продвинутый инструмент для обработки звука, который позволяет регулировать громкость нескольких аудиозаписей и разделять аудиофайлы всего несколькими щелчками мыши. В отличие от других аудио инструментов, программа выполняет нормализацию громкости по мощности сигнала, что приводит к более громкому и однородному сигналу, чем обычная "пиковая" нормализация при записи в реальном времени.

Вы можете использовать LASTAR для выравнивания, разделения и нормализации оцифрованных винилов или аудиокассет, нормализации нескольких файлов одновременно, нормализации, выравнивания и разделения живых записей с микрофона и многого другого.

LASTAR включает в себя богатый набор инструментов, таких как автоматический анализ файлов для установки наилучших параметров, автоматическую регулировку усиления усилителя, оценку шума для разделения файлов, RMS-усилитель с быстрым лимитером lookahead для предотвращения клиппирования, 3-полосный полупараметрический эквалайзер, плавную автоматическую регулировку усиления (AGC), управление пресетами и многое другое.