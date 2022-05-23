uTalk для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:103,09 Мб
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uTalk - мобильное приложение, позволяющее быстро выучить язык. Программа дает мгновенные результаты, все слова звучат на изучаемом вами языке и вы произносите, слушаете и понимаете их с первого дня. Доступно более 140 языков, а также бесплатные топики базовых слов (можно набрать баллы в играх и разблокировать ещё один топик бесплатно).

Основные возможности uTalk:

  • Обучения от носителя языка - слушайте произношение носителя языка, повторяйте акцент, сравнивайте интонацию.
  • Обучение полезным повседневным словам и фразам. Например, топик о еде и напитках, который потребует около двух-трех часов обучения, Но вы можете несколько раз по пять или более минут погружаться в обучение каждой темы. Всего более 60 тем - 180 часов обучения.
  • Мотивация - проверяйте свои результаты на показателе прогресса, проходя пять прогрессивных игр.
Примечание! Можно приобрести абонемент на все языки uTalk либо купить отдельный язык или топик. Есть возможность работать в автономном режиме.
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