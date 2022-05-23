uTalk - мобильное приложение, позволяющее быстро выучить язык. Программа дает мгновенные результаты, все слова звучат на изучаемом вами языке и вы произносите, слушаете и понимаете их с первого дня. Доступно более 140 языков, а также бесплатные топики базовых слов (можно набрать баллы в играх и разблокировать ещё один топик бесплатно).

Основные возможности uTalk:

Обучения от носителя языка - слушайте произношение носителя языка, повторяйте акцент, сравнивайте интонацию.

Обучение полезным повседневным словам и фразам. Например, топик о еде и напитках, который потребует около двух-трех часов обучения, Но вы можете несколько раз по пять или более минут погружаться в обучение каждой темы. Всего более 60 тем - 180 часов обучения.

Мотивация - проверяйте свои результаты на показателе прогресса, проходя пять прогрессивных игр.

Примечание! Можно приобрести абонемент на все языки uTalk либо купить отдельный язык или топик. Есть возможность работать в автономном режиме.