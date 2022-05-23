uTalk для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EuroTalk Ltd
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|103,09 Мб
uTalk - мобильное приложение, позволяющее быстро выучить язык. Программа дает мгновенные результаты, все слова звучат на изучаемом вами языке и вы произносите, слушаете и понимаете их с первого дня. Доступно более 140 языков, а также бесплатные топики базовых слов (можно набрать баллы в играх и разблокировать ещё один топик бесплатно).
Основные возможности uTalk:
- Обучения от носителя языка - слушайте произношение носителя языка, повторяйте акцент, сравнивайте интонацию.
- Обучение полезным повседневным словам и фразам. Например, топик о еде и напитках, который потребует около двух-трех часов обучения, Но вы можете несколько раз по пять или более минут погружаться в обучение каждой темы. Всего более 60 тем - 180 часов обучения.
- Мотивация - проверяйте свои результаты на показателе прогресса, проходя пять прогрессивных игр.
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