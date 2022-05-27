FullEventLogView для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.70 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:87 Кб
FullEventLogView скриншот № 1
FullEventLogView скриншот № 2

FullEventLogView - простой инструмент для операционной системы Windows, который отображает в виде таблицы подробности всех событий из журналов событий Windows.

После запуска утилита предоставит пользователю все данные, например можно узнать тип событий, номер ошибки, информацию, предупреждения и так далее. Можно узнать какое приложение создало ошибку. Помимо этого, можно узнать о задачах связанных с этим событием, а также просмотреть, соответствующие процессы и идентификаторы.

Программа позволяет просматривать события локального компьютера, удаленного компьютера в сети, а также события, сохраненные в файлах .evtx. Также позволяет экспортировать список событий в txt/csv/tab-delimited/html/xml файл из самой программы или из командной строки.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Windows 7 USB/DVD Download ToolWindows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0

Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...

скачать Microsoft Visual C++ RedistributableMicrosoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)

Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...

скачать HyperX NGENUITYHyperX NGENUITY 5.2.8.0

Приложение для персонализированной настройки периферийных устройств от компании HyperX....

скачать MapKeyboardMapKeyboard 2.1

MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...

скачать Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56

Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...

скачать UNetbootinUNetbootin 7.02

UNetbootin - мультиплатформенная утилита, при помощи которой можно легко устанавливать различные Linux/BSD дистрибутивы на раздел жёсткого диска или USB-накопитель...

Отзывы о программе FullEventLogView

Admin

Отзывов о программе FullEventLogView 1.70 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв