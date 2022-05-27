FullEventLogView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.70 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|87 Кб
FullEventLogView - простой инструмент для операционной системы Windows, который отображает в виде таблицы подробности всех событий из журналов событий Windows.
После запуска утилита предоставит пользователю все данные, например можно узнать тип событий, номер ошибки, информацию, предупреждения и так далее. Можно узнать какое приложение создало ошибку. Помимо этого, можно узнать о задачах связанных с этим событием, а также просмотреть, соответствующие процессы и идентификаторы.
Программа позволяет просматривать события локального компьютера, удаленного компьютера в сети, а также события, сохраненные в файлах .evtx. Также позволяет экспортировать список событий в txt/csv/tab-delimited/html/xml файл из самой программы или из командной строки.
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