FullEventLogView - простой инструмент для операционной системы Windows, который отображает в виде таблицы подробности всех событий из журналов событий Windows.

После запуска утилита предоставит пользователю все данные, например можно узнать тип событий, номер ошибки, информацию, предупреждения и так далее. Можно узнать какое приложение создало ошибку. Помимо этого, можно узнать о задачах связанных с этим событием, а также просмотреть, соответствующие процессы и идентификаторы.

Программа позволяет просматривать события локального компьютера, удаленного компьютера в сети, а также события, сохраненные в файлах .evtx. Также позволяет экспортировать список событий в txt/csv/tab-delimited/html/xml файл из самой программы или из командной строки.