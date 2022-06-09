P2P Remote Desktop - небольшой портативный инструмент для доступа к удаленному рабочему столу, который может стать неплохой альтернативой AnyDesk и TeamViewer. После установления соединения, можно также обмениваться сообщениями. Скорость обмена данными ограничена только пропускной способностью вашей локальной сети. Позволяет отдельным компьютерам соединяться друг с другом через локальную сеть (LAN) или Интернет (WAN) для обмена, передачи сообщений и управления рабочим столом.

Для работы приложения, оно должно находиться на обоих ПК, которые необходимо подключить, причем оба компьютера должны находиться в одной локальной сети. Далее запустите приложение на обеих конечных точках, а также запишите или скопируйте My LAN IP, который должен быть общим. Введите или вставьте этот IP-адрес с указанным номером порта в поле Peer IP программы на другой системе и нажмите Connect. Через несколько секунд пиры будут успешно подключены. Нажав Рабочий стол, можно открыть общий доступ и управлять своим рабочим столом удаленно.



Примечание! В том случае, если необходимо подключиться к системе через Интернет (WAN), переадресация портов должна быть разрешена вашим интернет-провайдером и включена/настроена вами, в противном случае подключение к Интернету будет невозможно.