P2P для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Быстрый запуск, доступ
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:167 Кб
P2P скриншот № 1
P2P скриншот № 2

P2P Remote Desktop - небольшой портативный инструмент для доступа к удаленному рабочему столу, который может стать неплохой альтернативой AnyDesk и TeamViewer. После установления соединения, можно также обмениваться сообщениями. Скорость обмена данными ограничена только пропускной способностью вашей локальной сети. Позволяет отдельным компьютерам соединяться друг с другом через локальную сеть (LAN) или Интернет (WAN) для обмена, передачи сообщений и управления рабочим столом.

Для работы приложения, оно должно находиться на обоих ПК, которые необходимо подключить, причем оба компьютера должны находиться в одной локальной сети. Далее запустите приложение на обеих конечных точках, а также запишите или скопируйте My LAN IP, который должен быть общим. Введите или вставьте этот IP-адрес с указанным номером порта в поле Peer IP программы на другой системе и нажмите Connect. Через несколько секунд пиры будут успешно подключены. Нажав Рабочий стол, можно открыть общий доступ и управлять своим рабочим столом удаленно.


Примечание! В том случае, если необходимо подключиться к системе через Интернет (WAN), переадресация портов должна быть разрешена вашим интернет-провайдером и включена/настроена вами, в противном случае подключение к Интернету будет невозможно.
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