Pandora – отличный стриминговый сервис для прослушивания любимой музыкой, где бы вы ни находились. В приложении можно создавать плейлисты из своих любимых песен, популярных исполнителей или жанров, осуществлять поиск новых треков, просматривать рекомендуемые треки по своим предпочтениям или настроению.

Доступно множество категорий музыки, от поп-музыки до рэпа, рока и кантри. Наслаждайтесь собственной персонализированной музыкой или подкастами на самой мощной в мире платформе для поиска музыки. Новый голосовой режим позволяет искать, воспроизводить, ставить на паузу, пропускать, регулировать громкость и листать музыку с помощью простой голосовой команды.

Особенности приложения Pandora: