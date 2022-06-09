Pandora для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2204.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63,6 Мб
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Pandora – отличный стриминговый сервис для прослушивания любимой музыкой, где бы вы ни находились. В приложении можно создавать плейлисты из своих любимых песен, популярных исполнителей или жанров, осуществлять поиск новых треков, просматривать рекомендуемые треки по своим предпочтениям или настроению.

Доступно множество категорий музыки, от поп-музыки до рэпа, рока и кантри. Наслаждайтесь собственной персонализированной музыкой или подкастами на самой мощной в мире платформе для поиска музыки. Новый голосовой режим позволяет искать, воспроизводить, ставить на паузу, пропускать, регулировать громкость и листать музыку с помощью простой голосовой команды.

Особенности приложения Pandora:

  • Удобный поиск музыки и артистов.
  • Возможность самостоятельно создавать плейлисты.
  • Загрузка треков на ваше мобильное устройство для автономного прослушивания.
  • Отличное качество звука.
  • Неограниченное количество станций и подкастов.
  • Удобное голосовое управление поиском и воспроизведением аудио.
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