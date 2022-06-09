Pandora для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2204.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pandora
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63,6 Мб
Pandora – отличный стриминговый сервис для прослушивания любимой музыкой, где бы вы ни находились. В приложении можно создавать плейлисты из своих любимых песен, популярных исполнителей или жанров, осуществлять поиск новых треков, просматривать рекомендуемые треки по своим предпочтениям или настроению.
Доступно множество категорий музыки, от поп-музыки до рэпа, рока и кантри. Наслаждайтесь собственной персонализированной музыкой или подкастами на самой мощной в мире платформе для поиска музыки. Новый голосовой режим позволяет искать, воспроизводить, ставить на паузу, пропускать, регулировать громкость и листать музыку с помощью простой голосовой команды.
Особенности приложения Pandora:
- Удобный поиск музыки и артистов.
- Возможность самостоятельно создавать плейлисты.
- Загрузка треков на ваше мобильное устройство для автономного прослушивания.
- Отличное качество звука.
- Неограниченное количество станций и подкастов.
- Удобное голосовое управление поиском и воспроизведением аудио.
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