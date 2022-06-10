Clever FFmpeg GUI для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты, Плагины
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:79 Кб
Clever FFmpeg GUI скриншот № 1
Clever FFmpeg GUI скриншот № 2
Clever FFmpeg GUI скриншот № 3
Clever FFmpeg GUI скриншот № 4

Clever FFmpeg GUI - небольшая утилита, представляющая собой графический интерфейс для FFmpeg. Программа позволяет отдельно обрабатывать аудио- и видеопотоки, которые после обработки могут быть объединены в микс.

Присутствует автоматическое определение потоков, преобразование потоков видео, аудио и субтитров, извлечение потоков видео, аудио и субтитров, определение громкости аудио, изменение длины и высоты тона аудио, автоматическое определение обрезки видео, затухание аудио и видео, изменение соотношения сторон, изменение языка потока аудио и субтитров, изменение уровня профиля без перекодирования (для x264 и hevc).

Есть возможность преобразования звуковой дорожки фильма с частотой 25 кадров в секунду PAL в NTSC-звуковую дорожку с частотой 23,976 кадров в секунду или наоборот, а также, при желании, регулировка высоты звука.

Также реализован рип DVD фильмов (только для незащищенных DVD). Для этого необходимо указать на VOB 1 набор титров (например, VTS_01_1.VOB для набора титров 1), ответьте утвердительно на последующий вопрос, и весь фильм будет скопирован и импортирован. Требуется наличие .NET 4.8.

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