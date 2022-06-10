Clever FFmpeg GUI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ProWo
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79 Кб
Clever FFmpeg GUI - небольшая утилита, представляющая собой графический интерфейс для FFmpeg. Программа позволяет отдельно обрабатывать аудио- и видеопотоки, которые после обработки могут быть объединены в микс.
Присутствует автоматическое определение потоков, преобразование потоков видео, аудио и субтитров, извлечение потоков видео, аудио и субтитров, определение громкости аудио, изменение длины и высоты тона аудио, автоматическое определение обрезки видео, затухание аудио и видео, изменение соотношения сторон, изменение языка потока аудио и субтитров, изменение уровня профиля без перекодирования (для x264 и hevc).
Есть возможность преобразования звуковой дорожки фильма с частотой 25 кадров в секунду PAL в NTSC-звуковую дорожку с частотой 23,976 кадров в секунду или наоборот, а также, при желании, регулировка высоты звука.
Также реализован рип DVD фильмов (только для незащищенных DVD). Для этого необходимо указать на VOB 1 набор титров (например, VTS_01_1.VOB для набора титров 1), ответьте утвердительно на последующий вопрос, и весь фильм будет скопирован и импортирован. Требуется наличие .NET 4.8.
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