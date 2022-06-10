Clever FFmpeg GUI - небольшая утилита, представляющая собой графический интерфейс для FFmpeg. Программа позволяет отдельно обрабатывать аудио- и видеопотоки, которые после обработки могут быть объединены в микс.

Присутствует автоматическое определение потоков, преобразование потоков видео, аудио и субтитров, извлечение потоков видео, аудио и субтитров, определение громкости аудио, изменение длины и высоты тона аудио, автоматическое определение обрезки видео, затухание аудио и видео, изменение соотношения сторон, изменение языка потока аудио и субтитров, изменение уровня профиля без перекодирования (для x264 и hevc).

Есть возможность преобразования звуковой дорожки фильма с частотой 25 кадров в секунду PAL в NTSC-звуковую дорожку с частотой 23,976 кадров в секунду или наоборот, а также, при желании, регулировка высоты звука.

Также реализован рип DVD фильмов (только для незащищенных DVD). Для этого необходимо указать на VOB 1 набор титров (например, VTS_01_1.VOB для набора титров 1), ответьте утвердительно на последующий вопрос, и весь фильм будет скопирован и импортирован. Требуется наличие .NET 4.8.